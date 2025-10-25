Luwr chroni klejnoty w Banku Francji. Nie wiadomo, kiedy wrócą do muzeum

Do głośnej kradzieży bezcennych klejnotów doszło w ubiegłą niedzielę. W biały dzień, gdy w Luwrze byli już zwiedzający, złodzieje, podszywając się pod robotników, za pomocą podnośnika weszli przez jedno z balkonowych okien do muzeum i użyli przecinarek, by wydostać klejnoty z gablot. Wrócili nie niepokojeni tą samą drogą.

Reklama Reklama

Ministerstwo Kultury Francji poinformowało, że z Galerii Apollina skradziono osiem bezcennych klejnotów. Wśród skradzionych klejnotów jest naszyjnik i kolczyki z kolekcji Marii Ludwiki, naszyjnik, kolczyki i tiara z kolekcji królowej Marii Amelii i królowej Hortensji oraz dwie broszki, kokarda do gorsetu i tiara z kolekcji cesarzowej Eugenii. Tę ostatnią śledczy odnaleźli później w pobliżu muzeum – porzuconą lub zgubioną przez rabusiów, co jeden z ochroniarzy Luwru opisał jako dowód na to, że ich „plan został udaremniony”.

Klejnoty skradzione z Luwru Foto: Interpol

Materialna wartość skradzionych klejnotów oscyluje wokół 88 mln euro, ale ich wartość historyczna jest bezcenna. Wiadomo już, że kolekcja nie była ubezpieczona. Trwa śledztwo.