Według art. 25 ust. 12 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za kolejne lata lub kwartały ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji składek za poprzedni rok i kwartał.

Przejście na emeryturę. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o emeryturę można złożyć na trzy sposoby: przez internet, osobiście lub listownie. W przypadku wyboru pierwszej opcji należy zalogować się na swoje konto PUE, wybrać w katalogu usługę „Złożenie dokumentu EMP”, uzupełnić dane i złożyć dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Następnie należy wybrać usługę „Złożenie dokumentu ERP-6”, uzupełnić dane i ponownie złożyć dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Przed elektroniczną wysyłką do ZUS formularz trzeba podpisać podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. To jednak nie koniec, ponieważ po złożeniu wniosku należy się udać do najbliższej jednostki ZUS (zabierając ze sobą dokument potwierdzający tożsamość), by dostarczyć w Sali Obsługi Klientów dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzeń. Można je również wysłać pocztą do najbliższej jednostki terenowej ZUS.

Jeśli senior chce złożyć wniosek osobiście, musi zabrać ze sobą do najbliższej jednostki terenowej ZUS dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport, a także dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzeń. Formularze EMP (wniosek o emeryturę) oraz ERP-6 (informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładowych) można pobrać ze strony ZUS, na profilu PUE lub uzyskać w najbliższej jednostce Zakładu. Formularze należy wypełnić, dołączyć do nich dokumenty i przekazać do jednostki terenowej.

W przypadku wysyłania wniosku listownie formularze EMP oraz ERP-6 należy wypełnić, dołączyć do nich dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń, a następnie przesłać do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.