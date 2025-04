Do 15 kwietnia 2025 roku na konta uczestników trafi łącznie ponad 521 mln zł. Roczna dopłata od państwa ma być zachętą do uczestnictwa w programie. Stanowi premię za długotrwałe oszczędzanie na emeryturę w PPK. By ją otrzymać, trzeba spełnić określone warunki.



Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK, to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany we współpracy z państwem i pracodawcami. Rachunek jest zarządzany przez instytucję finansową wybraną przez pracodawcę wspólnie z pracownikami. Środki gromadzone na rachunku uczestnika pochodzą z wpłat pracownika, pracodawcy oraz dopłat ze środków publicznych. Pracownicy w wieku od 18 do 54 lat są zapisywani do PPK automatycznie, ale każdy może zrezygnować z uczestnictwa.

Po przystąpieniu do programu co miesiąc z wynagrodzenia pracownika na konto trafia 2 proc. środków, pracodawca wpłaca natomiast obowiązkowo 1,5 proc. Do tego mogą dochodzić dobrowolne wpłaty od pracownika i pracodawcy w wysokości odpowiednio 2 oraz 2,5 proc. Początkowa wpłata od państwa wynosi 250 zł, kolejne to 240 zł co roku.

Roczna dopłata dla uczestników PPK. Kto ją otrzyma?

Jak wyjaśnia portal mojeppk.pl, dopłata roczna przysługuje, jeśli kwota wpłat - podstawowych i dodatkowych - finansowanych przez pracodawcę i uczestnika w danym roku kalendarzowym stanowiła co najmniej równowartość wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku.