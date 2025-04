Środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych podlegają dziedziczeniu

Wskazanie osób uprawnionych dotyczy wyłącznie środków zgromadzonych na danym rachunku PPK. Uczestnik PPK, który ma kilka rachunków PPK i chce uprościć przekazanie środków z PPK po jego śmierci, powinien złożyć wskazanie osób uprawnionych w odniesieniu do każdego z tych rachunków.

przykład Uczestnik PPK wskazał instytucji finansowej jako osobę uprawnioną swoją siostrę. Po kilku miesiącach zmienił pracodawcę - nowy pracodawca także „zapisał” go do PPK. Jeśli uczestnik PPK chce, aby po jego śmierci, siostra otrzymała – bez konieczności postępowania spadkowego - także oszczędności, które uczestnik zgromadzi na nowym rachunku PPK, powinien wskazać ją instytucji finansowej jako osobę uprawnioną w odniesieniu do środków z jego nowego rachunku PPK. Takie wskazanie byłoby niezbędne nawet wtedy, gdyby nowy rachunek PPK uczestnika został utworzony przez tę samą instytucje finansową, która prowadzi jego stary rachunek PPK.

PPK: dziedziczenie na zasadach ogólnych a Pracownicze Plany Kapitałowe

Jeśli uczestnik PPK nie wskazał instytucji finansowej osób uprawnionych do środków z rachunku PPK po jego śmierci, po śmierci uczestnika do tych środków będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące spadków. W przypadku uczestnika PPK, którego rachunek PPK prowadzi zakład ubezpieczeń, osobami właściwymi do otrzymania sumy ubezpieczenia po śmierci uczestnika są członkowie jego najbliższej rodziny, w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umowa między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym (czyli umowa o prowadzenie PPK) przewiduje inną kolejność.

PPK. Bez pomniejszeń

Warto dodać, że - bez względu na to, kto otrzyma oszczędności zmarłego uczestnika PPK - środki te zostaną przekazane tym osobom bez pomniejszeń. Kwoty otrzymane przez małżonka zmarłego uczestnika PPK, osoby uprawnione wskazane instytucji finansowej bądź spadkobierców są zwolnione z podatku dochodowego. Nabycie w drodze dziedziczenia środków z PPK nie podlega również podatkowi od spadków i darowizn.

