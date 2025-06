Zmiana za sterami PZU Życie

Kim jest nowa szefowa PZU Życie

Katarzyna Majewska jest menedżerką od wielu lat związaną z sektorem finansowym. Między innymi w latach 1999-2008 pracowała w Banku Handlowym (później Citi Handlowy). Od 2008 do 2015 r. była dyrektorem zarządzającym w PZU, gdzie zajmowała się optymalizacją procesów i przyczyniła się do jednej z największych transformacji organizacyjno-biznesowych spółek skarbu państwa. Od 2016 r. do końca maja 2025 r. była wiceprezesem zarządu Banku Handlowego w Warszawie, gdzie odpowiadała za obszary operacji i technologii. Do Grupy PZU wróciła od 1 czerwca 2025 r.

Nowa prezes PZU Życie ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Harvard Business School, posiada dyplom MBA z Rotterdam School of Management. W latach 2017–2021 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Forum ds. Cyberbezpieczeństwa przy Związku Banków Polskich. We wrześniu 2022 r. otrzymała od prezydenta Medal za Długoletnią Służbę za wkład w rozwój sektora bankowego w Polsce. W 2023 r. została odznaczona medalem Mikołaja Kopernika przyznanym przez Związek Banków Polskich w uznaniu szczególnych zasług dla budowy i rozwoju sektora bankowego.