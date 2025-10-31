Aktualizacja: 31.10.2025 04:55 Publikacja: 31.10.2025 04:55
W atakach uszkodzone zostały budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury. Co najmniej dwie osoby zostały ranne.
Na nagraniu widać m.in. udany atak na skład amunicji.
Liczba takich ataków zwiększyła się w tym roku czterokrotnie – podaje sumska miejska administracja wojskowa. W atakach zginęły 72 osoby, a 434 zostały ranne. Rosjanie atakowali Sumy za pomocą dronów (455 razy), a także przy użyciu lotnictwa (38 razy), wyrzutni rakiet (28 razy), pocisków rakietowych (16 razy) i artylerii (6 razy).
Operatorzy dronów z 15. Brygady Gwardii Narodowej zniszczyli w rejonie Kupiańska wyrzutnię rakiet, która miała być północnokoreańską wyrzutnią rakiet Typu 75, zdolną razić cele na odległość 8,5 km. Informacji o zniszczeniu wyrzutni towarzyszy ilustrujące atak nagranie.
Memorandum w tej sprawie podpisali przedstawiciele poczty i Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Poczta ma dostarczać rzeczy osobiste poległych żołnierzy rodzinom nawet w najbardziej odległe części Ukrainy, w tym w rejony przyfrontowe.
Gubernator obwodu orłowskiego Andriej Kłyczkow poinformował, że szczątki dronów spadły na terenie elektrociepłowni w stolicy obwodu. W wyniku ataku doszło do uszkodzenia aparatury elektrycznej. W ataku nikt nie ucierpiał, elektrociepłownia przeszła na awaryjne zasilanie.
W ataku nikt nie ucierpiał - poinformował gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew. Atak nie pociągnął też za sobą żadnych zniszczeń.
W ćwiczeniach brały udział korwety Sowierszennyj i korweta Bohater Federacji Rosyjskiej Aldar Tsydenżapow oraz lotnictwo rosyjskiej marynarki wojennej. W ramach ćwiczeń najpierw wykryły one symulowany cel, następnie wzięły udział w pościgu za nim i zniszczyły go za pomocą torped.
Drony były strącane nad obwodami miasnikowskim, millerowskim i czertkowskim – poinformował gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, atak nie pociągnął też za sobą żadnych zniszczeń.
Informację taką podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Lotnisko przestało przyjmować i odprawiać samoloty ze względów bezpieczeństwa – wynika z komunikatu.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1344 dniu wojny
