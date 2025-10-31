04:52 W czwartek wieczorem 10 rosyjskich dronów zaatakowało Sumy

W atakach uszkodzone zostały budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury. Co najmniej dwie osoby zostały ranne.

04:50 Straż Graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan na kurskim odcinku frontu

Na nagraniu widać m.in. udany atak na skład amunicji.

04:47 Od początku roku Rosjanie przeprowadzili 543 ataki na Sumy

Liczba takich ataków zwiększyła się w tym roku czterokrotnie – podaje sumska miejska administracja wojskowa. W atakach zginęły 72 osoby, a 434 zostały ranne. Rosjanie atakowali Sumy za pomocą dronów (455 razy), a także przy użyciu lotnictwa (38 razy), wyrzutni rakiet (28 razy), pocisków rakietowych (16 razy) i artylerii (6 razy).

04:44 Ukraińska Gwardia Narodowa informuje o zniszczeniu północnokoreańskiej wyrzutni rakiet w rejonie Kupiańska

Operatorzy dronów z 15. Brygady Gwardii Narodowej zniszczyli w rejonie Kupiańska wyrzutnię rakiet, która miała być północnokoreańską wyrzutnią rakiet Typu 75, zdolną razić cele na odległość 8,5 km. Informacji o zniszczeniu wyrzutni towarzyszy ilustrujące atak nagranie.

04:42 Ukraińska poczta będzie za darmo dostarczać rodzinom rzeczy osobiste i dokumenty poległych w walce żołnierzy

Memorandum w tej sprawie podpisali przedstawiciele poczty i Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Poczta ma dostarczać rzeczy osobiste poległych żołnierzy rodzinom nawet w najbardziej odległe części Ukrainy, w tym w rejony przyfrontowe.

04:38 Drony zaatakowały elektrociepłownię w mieście Orzeł

Gubernator obwodu orłowskiego Andriej Kłyczkow poinformował, że szczątki dronów spadły na terenie elektrociepłowni w stolicy obwodu. W wyniku ataku doszło do uszkodzenia aparatury elektrycznej. W ataku nikt nie ucierpiał, elektrociepłownia przeszła na awaryjne zasilanie.

04:36 Cztery drony zostały strącone nad obwodem woroneskim

W ataku nikt nie ucierpiał - poinformował gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew. Atak nie pociągnął też za sobą żadnych zniszczeń.

04:28 Okręty rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego ćwiczyły zwalczanie okrętów podwodnych w czasie ćwiczeń na Morzu Japońskim

W ćwiczeniach brały udział korwety Sowierszennyj i korweta Bohater Federacji Rosyjskiej Aldar Tsydenżapow oraz lotnictwo rosyjskiej marynarki wojennej. W ramach ćwiczeń najpierw wykryły one symulowany cel, następnie wzięły udział w pościgu za nim i zniszczyły go za pomocą torped.

04:26 Rosyjska obrona przeciwlotnicza strącała w nocy drony nad trzema rejonami obwodu briańskiego

Drony były strącane nad obwodami miasnikowskim, millerowskim i czertkowskim – poinformował gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, atak nie pociągnął też za sobą żadnych zniszczeń.

04:25 Lotnisko w Jarosławiu tymczasowo zawiesiło działanie

Informację taką podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Lotnisko przestało przyjmować i odprawiać samoloty ze względów bezpieczeństwa – wynika z komunikatu.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1344 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1344 dniu wojny Foto: PAP

04:22 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: