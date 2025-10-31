Pentagon miał poinformować Biały Dom o swojej decyzji już na początku tego miesiąca, a więc jeszcze przed spotkaniem Trumpa z Zełenskim – podaje CNN. „Ta ocena dodała otuchy europejskim sojusznikom USA, którzy uważają, że Amerykanie mają teraz mniej wymówek, by nie dostarczać pocisków” – czytamy. Jak zauważa stacja, Trump powiedział również – zaledwie kilka dni przed spotkaniem z Zełenskim – że USA mają „dużo Tomahawków”, które potencjalnie mogłyby przekazać Ukrainie. „Urzędnicy amerykańscy i europejscy byli więc zaskoczeni, gdy kilka dni później Trump zmienił zdanie, mówiąc w Białym Domu, że USA »potrzebują« Tomahawków, a następnie – za zamkniętymi drzwiami – przekazał Zełenskiemu, że USA ich nie dostarczą, przynajmniej na razie” – wskazuje CNN.

Decyzja Trumpa ws. Tomahawków zapadła dzień po jego rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, który powiedział prezydentowi USA, że pociski, mogące uderzyć w duże rosyjskie miasta, takie jak Moskwa i Petersburg, nie miałyby znaczącego wpływu na pole bitwy, ale zaszkodziłyby relacjom amerykańsko-rosyjskim – zauważa CNN.

Źródła stacji twierdzą, że Trump nie podjął jeszcze prawdziwie ostatecznej decyzji ws. Tomahawków. Stacja zaznacza też, że amerykańska administracja opracowała już nawet plany szybkiego dostarczenia tej broni Ukrainie, jeśli Trump zmieni w tej sprawie zdanie.

Co istotne, w ostatnich tygodniach Trump wydawał się być już sfrustrowany niechęcią Putina do poważnego rozważenia rozmów pokojowych – w zeszłym tygodniu zatwierdził nowe sankcje USA wobec rosyjskich firm naftowych. Odwołał też planowane spotkanie z Putinem w Budapeszcie.

Biały Dom i Pentagon nie odpowiedziały dotychczas na prośby o komentarz w sprawie decyzji Pentagonu o Tomahawkach.