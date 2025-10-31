Aktualizacja: 31.10.2025 08:34 Publikacja: 31.10.2025 07:48
Według informacji dziennika Donald Trump i Władimir Putin uzgodnili w ubiegłym miesiącu, że spotkają się w stolicy Węgier, aby omówić możliwości zakończenia trwającej od trzech i pół roku wojny w Ukrainie. Jednak plan szybko się załamał, gdy Moskwa ponowiła swoje żądania wobec Kijowa.
Z noty wysłanej przez rosyjskie MSZ wynikało, że Kreml domaga się od Ukrainy m.in. ustępstw terytorialnych, drastycznego ograniczenia liczebności sił zbrojnych oraz gwarancji, że kraj nigdy nie przystąpi do NATO. Rosja określiła te postulaty jako „rozwiązania podstawowych przyczyn konfliktu”.
Po przekazaniu dokumentu doszło do napiętej rozmowy telefonicznej między ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem a sekretarzem stanu USA Marco Rubio. – Moskwa nie wykazuje żadnej gotowości do negocjacji – miał powiedzieć Rubio prezydentowi Trumpowi, cytowany przez źródło „Financial Times”.
Decyzja o odwołaniu budapeszteńskiego szczytu oznacza gwałtowne odwrócenie kursu w amerykańskiej polityce wobec Rosji. Jeszcze tydzień wcześniej Trump wydawał się zbliżać do stanowiska Putina, rezygnując z planów przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk.
Urzędnicy w Waszyngtonie zaczęli jednak wątpić, czy dalsze rozmowy z Moskwą mogą przynieść jakikolwiek postęp bez zmiany rosyjskiego stanowiska. Spotkanie Ławrowa z Rubio w Nowym Jorku we wrześniu miało tylko wzmocnić te obawy – rosyjski minister powtórzył wówczas fałszywe twierdzenia o „nazistowskim” charakterze ukraińskiego rządu.
– Ławrow wyglądał na zmęczonego i przekonanego, że ma ważniejsze sprawy niż dialog z USA, niezależnie od tego, czego chciałby Putin – powiedziało jedno z cytowanych przez „FT” źródeł.
Choć Trump określił swoją rozmowę telefoniczną z Putinem z 16 października jako „bardzo produktywną”, według „FT” rosyjski przywódca zirytował go, chwaląc się sukcesami militarnymi pod Kupiańskiem i wzdłuż rzeki Oskił.
Następnego dnia w Białym Domu Trump miał w ostrych słowach naciskać na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by rozważył ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Według źródeł rzucał wówczas na stół mapami i mówił, że jest „zmęczony Ukrainą”.
Siły rosyjskie wkroczyły w ostatnich dniach do Kupiańska, a Zełenski przyznał, że sytuacja na froncie „pozostaje trudna”. Jednocześnie zapewnił, że ukraińska armia „odzyskuje kontrolę” nad częścią pozycji i nie zamierza się poddawać.
Według „Financial Times” rosyjskie przyczółki na zachodnim brzegu Oskiłu umożliwiają dalsze ataki na obszary Donbasu – terytoria, których przekazania Putin zażądał w trakcie spotkania z Trumpem w sierpniu na Alasce, a następnie ponownie podczas rozmowy telefonicznej w październiku.
Dla Kijowa jednak ewentualne ustępstwa terytorialne wobec Moskwy pozostają całkowicie nie do przyjęcia.
