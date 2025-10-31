Czy Donald Trump, ogłaszając powrót do testów atomowych, nie postąpił jednak zbyt gwałtownie? Zwłaszcza że jego dane dotyczące militarnej przewagi, mogą być nie do końca aktualne.

Ta odpowiedź Trumpa moim zdaniem była nieunikniona. Wcześniej czy później musiało do tego dojść, ponieważ to się wpisuje w logikę konfrontacji zimnowojennej. Tak jak w tamtej zimnej wojnie, tak i teraz obserwujemy tę właśnie eskalację. Do tej pory była to eskalacja po jednej stronie, po stronie Rosji, która szantażowała, straszyła, pobrzękiwała szabelką. Ale taka jednostronność w zimnej wojnie nie może trwać zbyt długo. W związku z tym, w mojej ocenie, było nieuniknione wcześniej czy później, że druga strona, czyli Stany Zjednoczone, musi na to jakoś odpowiedzieć. I to, co powiedział prezydent Trump, jest podjęciem tej rękawicy rzuconej przez Putina na polu tego sporu nuklearnego, pojedynku na nuklearne deklaracje.

Liczba bojowych ładunków nuklearnych w poszczególnych krajach świata Foto: PAP

Nasuwa się pytanie, czy to tylko pobrzękiwanie szabelką, czy to pozostanie w sferze deklaracji, tego wzajemnego grożenia sobie, czy przejdzie w fazę balansowania na progu ryzyka nuklearnego.

Ja już od dawna określam relacje strategiczne między Rosją i Zachodem, jako drugą zimną wojnę. Ona oczywiście różni się od tamtej pierwszej. Jest, nawiasem mówiąc, bardziej ryzykowna. Wtedy, w XX wieku, mieliśmy tylko tę bieżącą, polityczną wojnę. Zaraz za nią był próg atomowy. Ten strategiczny, niemożliwy w istocie rzeczy do przekroczenia bez samobójczej decyzji. Natomiast dzisiaj mamy jeszcze – pomiędzy tą codzienną konfrontacją a trudną do wyobrażenia wojną wzajemnej zagłady – co najmniej dwa dodatkowe poziomy konfrontacji. Jeden poziom to wojna hybrydowa, którą dziś obserwujemy, a która nie występowała w tej pierwszej zimnej wojnie, bo nasycenie sił zbrojnych naprzeciwko siebie było tak ogromne, że każda iskra prowadziła do wielkiej wojny. Drugi poziom to ryzyko, które dzisiaj jest charakterystyczne, a wtedy nie występowało, związane właśnie z taktyczną bronią atomową. Dzisiaj Rosja ma, jak wspomnieliśmy, przewagę na tym polu.

W związku z tym to zapowiedź nuklearnego wyścigu zbrojeń, który może być uruchomiony właśnie w wyniku tej putinowskiej polityki eskalacji. Nie tylko w tej drugiej zimnej wojnie, ale także w tej gorącej wojnie w Ukrainie. Moim zdaniem Rosja. Putin – bardzo dużo ryzykuje, dlatego że Rosja niejako znalazła się w tej chwili „na kursie i na ścieżce” Związku Radzieckiego. Przecież w pierwszej zimnej wojnie Związek Radziecki też podjął wyścig zbrojeń, szeroko rozumiany, w tym także w zakresie zbrojeń nuklearnych. To właśnie doprowadziło go do katastrofy, do zupełnego upadku. Więc Rosja jest moim zdaniem teraz też na takim kursie. Putin chyba przeholował.

I co dalej?

Oczywiście mogą być różne scenariusze, ale ja bym wziął pod uwagę jeden element, który może mieć na nie wpływ. Putin miał do tej pory pełną swobodę szantażu nuklearnego. Nikt go w tym nie potrafił, nie umiał czy nie chciał hamować. Kiedy uznawał za stosowne, to pokazywał tę broń nuklearną, straszył nią, oddziałując na opinię publiczną. Nie miał żadnych samoograniczeń. Wszyscy wiemy, że Putin uznaje w zasadzie tylko argument siły. Nie działają na niego jakieś tam argumenty dyplomatyczne, prawne, odwołujące się do zasad. Więc, być może, pokazanie przez Trumpa, że on podejmuje wyzwanie także na tym polu – choć nie wiadomo czy w praktyce do tego dojdzie – to może być dla Putina i jego dotychczasowej polityki deklaratywnej w obszarze broni nuklearnej taki mały prysznic. Może to go nieco wyhamuje, może się zatrzyma, może jednak się zreflektuje? Może nie uruchomi w praktyce tego nuklearnego wyścigu zbrojeń.