Donald Trump nakazał Pentagonowi wznowienie testów broni atomowej

„Ponieważ inne kraje mają programy testów, poinstruowałem Departament Wojny, by rozpocząć testy broni atomowej na równych zasadach” - poinformował prezydent USA Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social.

Aktualizacja: 30.10.2025 05:43 Publikacja: 30.10.2025 05:17

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Donald Trump uzasadnia wznowienie testów broni atomowej?
  • Jak dużym arsenałem broni atomowej dysponują USA, Rosja i Chiny?
  • Kiedy USA przeprowadziły ostatni test broni atomowej?

Wpis pojawił się w sieci tuż przed spotkaniem Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Trump wspomina w nim również o Chinach.

Donald Trump przypomina, że modernizował broń atomową. Pisze, że USA mają jej „więcej niż jakiekolwiek inne państwo”

„USA mają więcej broni atomowej niż jakiekolwiek inne państwo” – podkreśla Trump dodając, że w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu posiadana przez Stany Zjednoczone broń atomowa została zmodernizowana. Trump dodaje, że z powodu ogromnej niszczycielskiej siły broni atomowej dokonywał jej modernizacji niechętnie, ale – jak podkreśla – „nie miał wyboru”. 

Broń atomowa na świecie

Broń atomowa na świecie

Foto: PAP

Następnie Trump wspomina o Rosji i Chinach – pisze, że Rosja jest drugim państwem z największym arsenałem atomowym, a Chiny są na „odległym trzecim miejscu”, ale, jak zaznacza, w ciągu pięciu lat ten dystans się zmniejszy. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) szacuje, że (według stanu na 1 stycznia 2025 roku) USA i Rosja posiadają ponad 5 tysięcy głowic atomowych, a Chiny – ok. 600. Według szacunków SIPRI – inaczej niż twierdzi Trump – krajem posiadającym najwięcej głowic atomowych jest Rosja (5459 wobec 5177 głowic USA).

„Ponieważ inne kraje mają programy testów, poinstruowałem Departament Wojny, by rozpocząć testy broni atomowej na równych zasadach” – pisze następnie amerykański prezydent dodając, że testowanie broni atomowej ma „rozpocząć się natychmiast”. 

Nie jest jasne, jakiego rodzaju testy miał na myśli Trump – czy chodzi o próbne detonacje głowic jądrowych, czy testowanie pocisków zdolnych przenosić głowice jądrowe. 

Rosja w ostatnich dniach testowała supertorpedę Posejdon i pocisk manewrujący Burewiestnik o nieograniczonym zasięgu

Dzień wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin poinformował o teście Posejdona – rosyjskiej supertorpedy o napędzie atomowym, która zdolna jest do przenoszenia głowic jądrowych. W weekend Rosjanie informowali o udanym teście pocisku Burewiestnik, czyli pocisku manewrującego o napędzie atomowym, który – według Putina – ma nieograniczony zasięg. Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, gen. Walerij Gierasimow, zameldował przywódcy Rosji, że Burewiestnik spędził w powietrzu ok. 15 godzin i pokonał dystans 14 tys. kilometrów. Komentując przed kilkoma dniami rosyjski test pocisku Burewiestnik Trump stwierdził, że Putin powinien dążyć do zakończenia wojny na Ukrainie „zamiast testować pociski”. 

Czytaj więcej

Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Rosjanie testują pocisk o napędzie jądrowym. Gen. Bogusław Pacek: Od zastraszania do reagowania jeden krok

Chiny, z których przywódcą, Xi Jinpingiem, Trump spotyka się w czwartek w południowokoreańskim Busan, w ostatnich pięciu latach podwoiły posiadany arsenał atomowy – z ok. 300 głowic w 2020 roku do ok. 600 w 2025. Amerykański think tank Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) szacuje, że Chiny będą posiadać ok. 1 000 głowic jądrowych do 2030 roku. 

5177

Według SIPRI tyloma głowicami nuklearnymi dysponują USA

W sierpniu Trump mówił, że rozmawiał z Władimirem Putinem o kontroli zbrojeń atomowych. Podkreślał też, że chciałby, aby w proces ten włączyć Chiny. Pekin odpowiedział wówczas, że propozycja, by w rozmowy na temat ograniczenia arsenałów broni atomowej włączyć Państwo Środka jest „nieuzasadniona i nierealistyczna”, ponieważ chiński arsenał atomowy jest wielokrotnie mniejszy niż arsenały USA i Rosji. 

USA są jedynym państwem, które użyło broni atomowej w warunkach bojowych

USA przeprowadziły ostatni test broni atomowej w 1992 roku – od tamtego czasu USA i Rosja utrzymywały moratorium na przeprowadzanie testowych wybuchów jądrowych. 

Pierwszy test broni atomowej został przeprowadzony przez USA w lipcu 1945 roku na poligonie w Alamogordo, w Nowym Meksyku. USA są też jedynym państwem, które kiedykolwiek użyło broni atomowej w działaniach zbrojnych – 6 i 9 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili dwie bomby atomowe na japońskie miasta: Hiroszimę i Nagasaki. 

W 2017 roku detonację głowicy atomowej przeprowadziła Korea Północna – i był to szósty (jak do tej pory ostatni) tego rodzaju test przeprowadzony przez Pjongjang. W wyniku podziemnej detonacji doszło do trzęsienia ziemi o sile 6,3 w skali Richtera. Moc wybuchu szacowano na ok. 250 kiloton trotylu, co oznacza, że była to eksplozja kilkanaście razy silniejsza niż ta, wywołana przez bombę zrzuconą na Hiroszimę. Korea Północna twierdziła wówczas, że testowała bombę wodorową. 

Źródło: rp.pl

Wpis pojawił się w sieci tuż przed spotkaniem Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Trump wspomina w nim również o Chinach.

Donald Trump przypomina, że modernizował broń atomową. Pisze, że USA mają jej „więcej niż jakiekolwiek inne państwo”

