Z tego artykułu się dowiesz: Jak Donald Trump uzasadnia wznowienie testów broni atomowej?

Jak dużym arsenałem broni atomowej dysponują USA, Rosja i Chiny?

Kiedy USA przeprowadziły ostatni test broni atomowej?

Wpis pojawił się w sieci tuż przed spotkaniem Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Trump wspomina w nim również o Chinach.

Donald Trump przypomina, że modernizował broń atomową. Pisze, że USA mają jej „więcej niż jakiekolwiek inne państwo”

„USA mają więcej broni atomowej niż jakiekolwiek inne państwo” – podkreśla Trump dodając, że w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu posiadana przez Stany Zjednoczone broń atomowa została zmodernizowana. Trump dodaje, że z powodu ogromnej niszczycielskiej siły broni atomowej dokonywał jej modernizacji niechętnie, ale – jak podkreśla – „nie miał wyboru”.

Broń atomowa na świecie Foto: PAP

Następnie Trump wspomina o Rosji i Chinach – pisze, że Rosja jest drugim państwem z największym arsenałem atomowym, a Chiny są na „odległym trzecim miejscu”, ale, jak zaznacza, w ciągu pięciu lat ten dystans się zmniejszy. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) szacuje, że (według stanu na 1 stycznia 2025 roku) USA i Rosja posiadają ponad 5 tysięcy głowic atomowych, a Chiny – ok. 600. Według szacunków SIPRI – inaczej niż twierdzi Trump – krajem posiadającym najwięcej głowic atomowych jest Rosja (5459 wobec 5177 głowic USA).