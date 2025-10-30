Aktualizacja: 30.10.2025 05:43 Publikacja: 30.10.2025 05:17
Donald Trump
Foto: REUTERS
Wpis pojawił się w sieci tuż przed spotkaniem Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Trump wspomina w nim również o Chinach.
„USA mają więcej broni atomowej niż jakiekolwiek inne państwo” – podkreśla Trump dodając, że w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu posiadana przez Stany Zjednoczone broń atomowa została zmodernizowana. Trump dodaje, że z powodu ogromnej niszczycielskiej siły broni atomowej dokonywał jej modernizacji niechętnie, ale – jak podkreśla – „nie miał wyboru”.
Broń atomowa na świecie
Foto: PAP
Następnie Trump wspomina o Rosji i Chinach – pisze, że Rosja jest drugim państwem z największym arsenałem atomowym, a Chiny są na „odległym trzecim miejscu”, ale, jak zaznacza, w ciągu pięciu lat ten dystans się zmniejszy. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) szacuje, że (według stanu na 1 stycznia 2025 roku) USA i Rosja posiadają ponad 5 tysięcy głowic atomowych, a Chiny – ok. 600. Według szacunków SIPRI – inaczej niż twierdzi Trump – krajem posiadającym najwięcej głowic atomowych jest Rosja (5459 wobec 5177 głowic USA).
„Ponieważ inne kraje mają programy testów, poinstruowałem Departament Wojny, by rozpocząć testy broni atomowej na równych zasadach” – pisze następnie amerykański prezydent dodając, że testowanie broni atomowej ma „rozpocząć się natychmiast”.
Nie jest jasne, jakiego rodzaju testy miał na myśli Trump – czy chodzi o próbne detonacje głowic jądrowych, czy testowanie pocisków zdolnych przenosić głowice jądrowe.
Dzień wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin poinformował o teście Posejdona – rosyjskiej supertorpedy o napędzie atomowym, która zdolna jest do przenoszenia głowic jądrowych. W weekend Rosjanie informowali o udanym teście pocisku Burewiestnik, czyli pocisku manewrującego o napędzie atomowym, który – według Putina – ma nieograniczony zasięg. Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, gen. Walerij Gierasimow, zameldował przywódcy Rosji, że Burewiestnik spędził w powietrzu ok. 15 godzin i pokonał dystans 14 tys. kilometrów. Komentując przed kilkoma dniami rosyjski test pocisku Burewiestnik Trump stwierdził, że Putin powinien dążyć do zakończenia wojny na Ukrainie „zamiast testować pociski”.
Czytaj więcej
W niedzielę rosyjski przywódca Władimir Putin został poinformowany o udanym teście pocisku manewr...
Chiny, z których przywódcą, Xi Jinpingiem, Trump spotyka się w czwartek w południowokoreańskim Busan, w ostatnich pięciu latach podwoiły posiadany arsenał atomowy – z ok. 300 głowic w 2020 roku do ok. 600 w 2025. Amerykański think tank Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) szacuje, że Chiny będą posiadać ok. 1 000 głowic jądrowych do 2030 roku.
W sierpniu Trump mówił, że rozmawiał z Władimirem Putinem o kontroli zbrojeń atomowych. Podkreślał też, że chciałby, aby w proces ten włączyć Chiny. Pekin odpowiedział wówczas, że propozycja, by w rozmowy na temat ograniczenia arsenałów broni atomowej włączyć Państwo Środka jest „nieuzasadniona i nierealistyczna”, ponieważ chiński arsenał atomowy jest wielokrotnie mniejszy niż arsenały USA i Rosji.
USA przeprowadziły ostatni test broni atomowej w 1992 roku – od tamtego czasu USA i Rosja utrzymywały moratorium na przeprowadzanie testowych wybuchów jądrowych.
Pierwszy test broni atomowej został przeprowadzony przez USA w lipcu 1945 roku na poligonie w Alamogordo, w Nowym Meksyku. USA są też jedynym państwem, które kiedykolwiek użyło broni atomowej w działaniach zbrojnych – 6 i 9 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili dwie bomby atomowe na japońskie miasta: Hiroszimę i Nagasaki.
W 2017 roku detonację głowicy atomowej przeprowadziła Korea Północna – i był to szósty (jak do tej pory ostatni) tego rodzaju test przeprowadzony przez Pjongjang. W wyniku podziemnej detonacji doszło do trzęsienia ziemi o sile 6,3 w skali Richtera. Moc wybuchu szacowano na ok. 250 kiloton trotylu, co oznacza, że była to eksplozja kilkanaście razy silniejsza niż ta, wywołana przez bombę zrzuconą na Hiroszimę. Korea Północna twierdziła wówczas, że testowała bombę wodorową.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wpis pojawił się w sieci tuż przed spotkaniem Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Trump wspomina w nim również o Chinach.
W Holandii zakończyły się przedterminowe wybory parlamentarne do izby niższej, Tweede Kamer. Zostały zorganizowa...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Na podstawie umowy zawartej z mikroskopijnym państwem Nauru Australia deportowała tam pierwszych więźniów. Organ...
W Holandii w środę odbywają się przyspieszone wybory parlamentarne, po tym jak skrajnie prawicowa Partia Wolnośc...
USA prowadziły tajną operację, która miała na celu przekupienie zaufanego pilota Nicolása Maduro, przywódcy Wene...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Stany Zjednoczone miały poinformować Rumunię i innych swoich sojuszników, że zredukują liczbę żołnierzy rozmiesz...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas