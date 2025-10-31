Aktualizacja: 31.10.2025 11:19 Publikacja: 31.10.2025 10:46
Podczas wojny Rosji przeciwko Ukrainie do Niemiec przybyło prawie 1,3 miliona ukraińskich uchodźców. Na początku października w centralnym rejestrze cudzoziemców zarejestrowano łącznie 1 293 672 osoby, którym od lutego 2022 r. przyznano tymczasową ochronę. Do tej pory były to głównie Ukrainki z dziećmi lub emeryci. Obecnie widać nową grupę uchodźców – mężczyzn poniżej 22. roku życia.
Powodem tego są zmiany w przepisach dotyczących przekraczania granicy wprowadzone przez rząd Ukrainy. Od 28 sierpnia mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat mogą swobodnie opuszczać kraj. Według niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spowodowało to gwałtowny wzrost liczby ukraińskich mężczyzn w tej grupie wiekowej zgłaszających się w Niemczech – z około 100 do prawie 1000 tygodniowo, czyli dziesięciokrotny wzrost.
„Nową falę uchodźców” potwierdza również punkt doradczy dla uchodźców w Berlinie, który od września odwiedziło wielu młodych mężczyzn z Ukrainy. – Do tej pory mężczyźni w tej grupie wiekowej nie byli tak licznie reprezentowani wśród osób, którym udzielaliśmy pomocy – mówi Elina Waehner, koordynatorka punktu doradczego. We wrześniu przeprowadzono w nim ponad 440 rozmów, z czego 13 procent z młodymi mężczyznami. Według poradni jest to wyraźny wzrost w porównaniu z 0,1 procenta w lecie.
Niektórzy z młodych ludzi zwracają się bezpośrednio do ośrodków pierwszego kontaktu dla uchodźców, inni najpierw zatrzymują się u przyjaciół lub krewnych w Niemczech. Według poradni, grupę tę charakteryzuje „stosunkowo wysoki poziom wykształcenia”. Większość z nich chce najpierw zabezpieczyć swój pobyt w Niemczech poprzez tymczasowy status ochronny, a następnie poszukać miejsca na studiach lub na rynku pracy.
Jednym z tych, którzy skorzystali z okazji wyjazdu z Ukrainy, jest 20-letni Maksym z Kijowa. Niedawno przybył do Berlina – to jego pierwszy pobyt za granicą. Spacerując po Alexanderplatz, nie może opanować emocji. – Jestem całkowicie oszołomiony! Moja radość nie ma granic, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to mój bilet do przyszłości – mówi.
Maksym złożył już wniosek o udzielenie tymczasowej ochrony i mieszka w obozie. Teraz chce nauczyć się niemieckiego, a następnie studiować lub pracować. – Przyjechałem tutaj, aby zdobyć wykształcenie, jeśli nie jako inżynier elektryk, to w zawodzie, który poprawia jakość życia ludzi i sprawia, że ten kraj staje się lepszy – tłumaczy.
Przez ostatnie dwa lata Maksym pracował w Kijowie jako kurier. Jego ojciec zmarł siedem lat temu, więc mieszkał sam z matką, która pracuje jako sprzątaczka. – Przyjechałem do Niemiec również po to, aby pomóc mojej matce – wyjaśnia Maksym.
22-letni Serhij, który również niedawno przybył do Niemiec, pochodzi z Donbasu i od 2014 roku ucieka przed wojną. W Doniecku mieszkał zaledwie dwa kilometry od lotniska i jako dziecko doświadczył wojny z bliska. Następnie przeniósł się do miasta Szachtarsk w regionie Dniepropietrowska. W czasie nauki w szkole regularnie uczęszczał na nabożeństwa ewangelickie i jednocześnie odkrył swoją pasję do produkcji wideo i reżyserii. Obecnie pracuje jako niezależny twórca animacji.
Decyzja o opuszczeniu Ukrainy była dla niego trudna, mówi Serhij. Legalne możliwości wyjazdu dla mężczyzn są ograniczone, a od 22. roku życia jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Zdał sobie sprawę, że to jego ostatnia szansa na legalny wyjazd. – W wieku 23 lub 24 lat znajdujesz się w pewnego rodzaju zawieszeniu. Wyjechać nie jest łatwo, ale też się nie ukrywasz, a jednocześnie powołanie do wojska jest coraz bliższe – mówi. W Ukrainie udział w wojnie jest możliwy od 25. roku życia.
Serhij ma w Niemczech przyjaciół, którzy wcześniej opuścili Ukrainę. Dlatego postanowił również wyjechać do Niemiec, gdzie teraz się aklimatyzuje. Wypełnia wnioski i szuka pracy, aby móc wynająć mieszkanie. Później chciałby sprowadzić swoją rodzinę – matkę, brata i siostrę. Nie chce wracać do Ukrainy przez następne dziesięć lat. Nie tęskni za domem. – Bardzo często się przeprowadzałem i niestety nie miałem czegoś takiego jak prawdziwy dom – opowiada Serhij, który od początku wojny w 2014 roku już sześć razy zmieniał miejsce zamieszkania.
18-letni Wiktor z miejscowości Hryhoriwka w regionie Kijowa przyjechał pod koniec sierpnia wraz ze swoją dziewczyną do Berlina, gdzie złożyli wniosek o udzielenie tymczasowej ochrony. Będąc w Berlinie, Wiktor kontynuuje studia online na Uniwersytecie Kultury w Kijowie i marzy o zostaniu aktorem.
Właściwie chciał wyjechać jeszcze przed ukończeniem 18 lat, ale się wahał. Ostatecznie opuścił Ukrainę z powodu „strachu przed wojną” i „strachu przed powołaniem do wojska”. Chociaż mężczyźni poniżej 25. roku życia nie są powoływani do wojska, to jego zdaniem może się to zmienić w każdej chwili. – Czytałem doniesienia, że wiek poborowy może zostać obniżony. W naszym kraju można uchwalić różne ustawy, nawet taką, że już w wieku 18 lat można zostać powołanym do wojska – mówi Wiktor.
Jego rodzice nadal mieszkają na Ukrainie – matka pracuje jako pielęgniarka, ojciec od lat pozostaje bezrobotny z powodów zdrowotnych. Dla Wiktora aklimatyzacja w Niemczech jest trudniejsza niż się spodziewał. Najpierw chce nauczyć się niemieckiego, a następnie znaleźć miejsce na studiach lub pracę. Obecnie skarży się na trudności. – Wszystko jest tu bardzo zbiurokratyzowane, a dodatkowo utrudnia to bariera językowa – zaznacza.
Zezwolenie na wyjazd z Ukrainy dla mężczyzn poniżej 22. roku życia wywołało mieszane reakcje. Krytycy twierdzą, że Ukraina nie może sobie pozwolić na utratę młodego pokolenia, zwłaszcza w czasach mobilizacji. W mediach społecznościowych młodzi mężczyźni opuszczający kraj są często nazywani „dezerterami” lub „zdrajcami”, mimo że wyjeżdżają legalnie.
– Wszyscy moi przyjaciele na Ukrainie cieszą się razem ze mną – opowiada Maksym. – Nawet ci, którzy służą w ukraińskiej armii, nie powiedzieli mi, że zostawiam kraj w potrzebie i powinienem walczyć – dodaje. Według Maksyma w autobusie, którym wyjechał z Ukrainy, było tylko kilku mężczyzn w jego wieku. Ci, którzy decydują się na ten krok, widzą w nim szansę, ale są gotowi wrócić, jeśli integracja za granicą okaże się zbyt trudna. Maksym uważa, że po powrocie jego wiedza zdobyta w Niemczech może znaleźć zastosowanie na Ukrainie.
Foto: PAP
Serhij opowiada, że w jego autobusie było jeszcze ośmiu młodych mężczyzn. Po kontroli paszportowej wszyscy byli bardzo szczęśliwi. – Kiedy przekroczyliśmy granicę, wszyscy krzyczeli: Hurra, udało się! – mówi Serhij.
Pomimo różnych życiowych doświadczeń wszyscy trzej młodzi mężczyźni – Maksym, Serhij i Wiktor – chcą teraz rozpocząć nowe życie w Niemczech. Według aktualnych sondaży więcej niż jedna piąta ukraińskich nastolatków chce wyjechać za granicę, podczas gdy 52 procent chce pozostać na Ukrainie.
