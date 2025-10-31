Podczas wojny Rosji przeciwko Ukrainie do Niemiec przybyło prawie 1,3 miliona ukraińskich uchodźców. Na początku października w centralnym rejestrze cudzoziemców zarejestrowano łącznie 1 293 672 osoby, którym od lutego 2022 r. przyznano tymczasową ochronę. Do tej pory były to głównie Ukrainki z dziećmi lub emeryci. Obecnie widać nową grupę uchodźców – mężczyzn poniżej 22. roku życia.

Reklama Reklama

Powodem tego są zmiany w przepisach dotyczących przekraczania granicy wprowadzone przez rząd Ukrainy. Od 28 sierpnia mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat mogą swobodnie opuszczać kraj. Według niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spowodowało to gwałtowny wzrost liczby ukraińskich mężczyzn w tej grupie wiekowej zgłaszających się w Niemczech – z około 100 do prawie 1000 tygodniowo, czyli dziesięciokrotny wzrost.

Niemcy: „Nowa fala uchodźców” z Ukrainy

„Nową falę uchodźców” potwierdza również punkt doradczy dla uchodźców w Berlinie, który od września odwiedziło wielu młodych mężczyzn z Ukrainy. – Do tej pory mężczyźni w tej grupie wiekowej nie byli tak licznie reprezentowani wśród osób, którym udzielaliśmy pomocy – mówi Elina Waehner, koordynatorka punktu doradczego. We wrześniu przeprowadzono w nim ponad 440 rozmów, z czego 13 procent z młodymi mężczyznami. Według poradni jest to wyraźny wzrost w porównaniu z 0,1 procenta w lecie.

Niektórzy z młodych ludzi zwracają się bezpośrednio do ośrodków pierwszego kontaktu dla uchodźców, inni najpierw zatrzymują się u przyjaciół lub krewnych w Niemczech. Według poradni, grupę tę charakteryzuje „stosunkowo wysoki poziom wykształcenia”. Większość z nich chce najpierw zabezpieczyć swój pobyt w Niemczech poprzez tymczasowy status ochronny, a następnie poszukać miejsca na studiach lub na rynku pracy.