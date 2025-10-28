Rzeczpospolita
Ekonomia
Alarmujące dane. Co 36 minut ktoś próbuje oszukać bank

Średnio co 36 minut dochodzi w Polsce do próby wyłudzenia kredytu, a policja zatrzymuje coraz więcej oszustów – wynika z raportów Związku Banków Polskich. Wiedza Polaków na temat cyberprzestępczości też rośnie, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.

Publikacja: 28.10.2025 15:44

Średnio co 36 minut dochodzi w Polsce do próby wyłudzenia kredytu

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak często dochodzi do prób wyłudzenia kredytu w Polsce?
  • W jaki sposób kampania „Nie pomagaj się okraść” pomaga chronić przed oszustwami?
  • Jakie wyniki osiągnęło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ściganiu oszustów?
  • Jakie są główne zagrożenia cyberprzestępczości według raportu z 2025 roku?

Dane na temat prób wyłudzeń kredytów są niezwykle alarmujące – wynika z raportu infoDOK Związku Banków Polskich przedstawionego we wtorek. Tylko w III kwartale br. odnotowano 3,6 tys. takich przypadków, na łączną kwotę 78,3 mln zł.

Co 36 minut próba oszustwa

Oznacza to, że średnio co 36 minut dochodziło do próby wyłudzenia kredytu, co przekłada się na ponad 39 takich przypadków dziennie. Średnia wartość pojedynczej próby wyniosła 16,6 tys. zł, jednak zdarzały się również spektakularne próby – największa w III kwartale 2025 r. opiewała na 1,5 mln zł.

Największe zagrożenie występowało na Mazowszu, gdzie udaremniono 500 prób wyłudzeń na łączną kwotę 14,7 mln zł w III kwartale, na Śląsku – 440 prób o wartości 12,8 mln zł oraz Małopolsce – 263, a ich wartość wzrosła ponad dwukrotnie do 9,8 mln zł.

Klienci Banku Santander stracili pieniądze z kont
Banki
Nieuprawnione transakcje w całej Polsce. Santander uspokaja klientów i zwraca pieniądze
Choć liczba przypadków nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednimi kwartałami, w porównaniu rok do roku skala tego typu przestępstw wyraźnie rośnie. W III kw. br. było ich o 7,5 proc. więcej, a w okresie I-III 2025 r. o 15 proc. więcej.

Nowa odsłona kampanii „Nie pomagaj się okraść”

To między innymi z tego powodu Związek Banków rusza z kolejną odsłoną kampanii edukacyjnej „Nie pomagaj się okraść. Zobacz, jak chronić swoje pieniądze”. Nowa edycja kampanii to m.in. spoty telewizyjne, aktywność w mediach społecznościowych, eksperyment społeczny oraz szeroko zakrojone działania edukacyjne.

Ten eksperyment dotyczy fałszywych reklam inwestycyjnych. – W ciągu trzech tygodni tysiące użytkowników popularnego portalu kliknęło w fałszywe banery i deklarowało chęć inwestycji, co pokazuje, jak łatwo nawet świadome osoby mogą ulec internetowym oszustom – opisywał Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas wtorkowej wspólnej konferencji ZBP i policji.

Współpraca między bankami, klientami i policją jest bowiem kluczowa w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw w świecie finansów.

Z danych KGP wynika, że w 2023 r. w związku z przestępstwami bankowymi postawiono zarzuty 1068 osobo
Przestępczość
Phishing zza wschodniej granicy łowi w Polsce

Ile oszustów finansowych zatrzymuje policja

Dzięki wymianie informacji w czasie rzeczywistym między bankami, Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) oraz prokuraturą, możliwe jest szybkie blokowanie rachunków przestępców, ograniczanie strat klientów i skuteczniejsze ściganie sprawców.

– W 2024 r. CBZC przedstawiło zarzuty 1073 podejrzanym i zatrzymało około 850 osób, z czego ponad 300 trafiło do aresztu – poinformował Adam Cieślak, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. – Tymczasem od stycznia do września 2025 r. liczba zatrzymań już przekroczyła wyniki z całego poprzedniego roku – zatrzymano ponad 850 osób, a zarzuty karne przedstawiono 1010 podejrzanym. To efekt konsekwentnej i skutecznej współpracy z sektorem finansowym – podkreślił.

W 2024 r. policja zabezpieczyła środki finansowe pochodzące z przestępstw oszustwa w wysokości ponad 226 mln zł, z czego odzyskano około 46 mln zł. Od stycznia do września 2025 r. funkcjonariusze zabezpieczyli już ponad 250 mln zł, a odzyskane środki wyniosły około 35,5 mln zł.

Co ciekawe, policja odnotowała też wyraźny wzrost liczby zgłoszeń, co wskazuje m.in. na to, że ofiary przestępstw coraz rzadziej się wstydzą i reagują szybciej.

Sektor finansowy jest coraz częściej atakowany przez cyberprzestępców
Banki
Cyberincydent w PKO BP. Etyczny haker wskazał lukę w zabezpieczeniach?

Phishing i kradzież tożsamości największym zagrożeniem

Raport „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2025” pokazuje, że za największe zagrożenie w cyfrowym świecie uznajemy phishing: respondenci obawiają się, że w wyniku tego oszustwa zostaną wyłudzone ich dane (45 proc.) i pieniądze (43 proc.). Polacy mocno obawiają się też kradzieży tożsamości (38 proc.), w tym w mediach społecznościowych, a także dezinformacji i fake newsów (32 proc.).

Według deklaracji badanych, najczęściej padamy ofiarą takich oszustw jak hakowanie konta w mediach społecznościowych i phishing, a także oszustwa telefoniczne za pośrednictwem tzw. spoofingu, czyli podszywania się pod dany numer telefonu (np. instytucji, banku, urzędu czy znanej osoby). 

Raport pokazuje, że wedle deklaracji Polacy coraz lepiej rozpoznają fake newsy i próby oszustw, ale mniej niż połowa regularnie weryfikuje informacje pojawiające się w internecie. Nadal tylko połowa badanych deklaruje, że zgłosiłaby incydent cyberprzestępstwa do banku lub policji, choć najczęściej atakowani jesteśmy w mediach społecznościowych.

