Z tego artykułu się dowiesz: Jak często dochodzi do prób wyłudzenia kredytu w Polsce?

W jaki sposób kampania „Nie pomagaj się okraść” pomaga chronić przed oszustwami?

Jakie wyniki osiągnęło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ściganiu oszustów?

Jakie są główne zagrożenia cyberprzestępczości według raportu z 2025 roku?

Dane na temat prób wyłudzeń kredytów są niezwykle alarmujące – wynika z raportu infoDOK Związku Banków Polskich przedstawionego we wtorek. Tylko w III kwartale br. odnotowano 3,6 tys. takich przypadków, na łączną kwotę 78,3 mln zł.

Co 36 minut próba oszustwa

Oznacza to, że średnio co 36 minut dochodziło do próby wyłudzenia kredytu, co przekłada się na ponad 39 takich przypadków dziennie. Średnia wartość pojedynczej próby wyniosła 16,6 tys. zł, jednak zdarzały się również spektakularne próby – największa w III kwartale 2025 r. opiewała na 1,5 mln zł.

Największe zagrożenie występowało na Mazowszu, gdzie udaremniono 500 prób wyłudzeń na łączną kwotę 14,7 mln zł w III kwartale, na Śląsku – 440 prób o wartości 12,8 mln zł oraz Małopolsce – 263, a ich wartość wzrosła ponad dwukrotnie do 9,8 mln zł.