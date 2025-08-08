Największe kłamstwo wyboru Karola Nawrockiego. PiS sprzedaje nową narrację

– Prezydent Karol Nawrocki ma bardzo silny mandat – powiedział w Polsat News prezydencki minister Paweł Szefernaker. Słowa te powtarzane są przez polityków PiS jak mantra, podobnie jak twierdzenie, że przegrana Rafała Trzaskowskiego to czerwona kartka dla ekipy Donalda Tuska.

Reklama Reklama

Narracja PiS jest podważalna na wielu płaszczyznach, co nie znaczy, że od zwycięstwa Nawrockiego nie może się zacząć triumfalny powrót PiS do władzy, jak po przegranej Bronisława Komorowskiego w 2015 r.

Karol Nawrocki dostał ponad 10 mln głosów i Rafał Trzaskowski dostał ponad 10 mln głosów

Szkopuł w tym, że propaganda PiS to kolportowane masowo kłamstwo. Warto pochylić się nad przekazami dnia ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Po pierwsze, po przegranych wyborach prezydenckich przez Rafała Trzaskowskiego w 2020 r. ekipa Donalda Tuska przejęła władzę po wyborach parlamentarnych w 2023 r. Porażka nie musi zapoczątkować efekt domina, choć warto przypomnieć, o czym wielu zapomina, że tamte wybory PiS wygrało, ale nieznacznie i nie miało zdolności koalicyjnej.