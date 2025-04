Zjednoczona Europa zacznie budować własny system międzynarodowej współpracy gospodarczej

Logika Trumpa przekreśliła to raz na zawsze. Prezydent zaprezentował wyliczenie rzekomych ceł ochronnych nakładanych przez inne kraje świata, który jest całkowitą fantazją. Uwzględnił w nim rzekome manipulacje kursowe, opłaty czy nawet unijny podatek VAT, który z niewiadomych przyczyn miałby w szczególny sposób szkodzić amerykańskim biznesmenom.

W jaki sposób przedsiębiorcy mają planować wieloletnie strategie rozwoju, jeśli reguły, które decydują o opłacalności ich biznesu, są wprowadzane w taki sposób? Tym bardziej, że jak zapowiedział sam Trump, i te stawki mogą w każdej chwili zostać zmienione zależnie od tego, czy obce rządy podporządkują się dyktatowi Waszyngtonu, czy też tego nie zrobią.

Od Brukseli po Pekin, od Tokio po Seul można usłyszeć zapowiedzi wprowadzenia lustrzanych ceł karnych na amerykański import. Pojawia się więc widmo niekontrolowanej, globalnej wojny handlowej. Rozerwie ona bardzo przecież ścisłe powiązania globalnej gospodarki, prowadząc świat do recesji. Jej skutki rozleją się jednak poza sam biznes i to zaczynając od samej Ameryki.

Trump jest głęboko przekonany, że dzięki radykalnemu protekcjonizmowi doprowadzi do powrotu do ponownej industrializacji kraju. „Cła to piękne słowo” – mówi, bo wierzy, że dzięki nim da ponownie pracę i godność swoim przeważnie białym i gorzej wykształconym wyborcom, którym grozi dalsza pauperyzacja.

Jednak ekonomiści są właściwie zgodni, że scenariusz będzie inny. To amerykańscy konsumenci, a nie zagraniczni przedsiębiorcy, wezmą na siebie koszty nowych ceł. Obce produkty będą droższe, bo nie da się dla nich znaleźć łatwych amerykańskich substytutów. Wypełniony chińskimi towarami Walmart jest tego symbolem: amerykańska biedota będzie nadal robiła tam zakupy, bo nigdzie indziej pójść nie może. Tylko wyda na to samo więcej. Z konieczności kupi więc i mniej, co podetnie wzrost gospodarczy kraju. Tym bardziej że wyższa inflacja będzie też oznaczała wyższe koszty kredytów. Załamanie amerykańskich giełd już pokazuje, w jakim kierunku to idzie. Zawód wyborców Trumpa spowoduje, że prezydent jeszcze umocni się w swoim radykalizmie. Na porozumienia z Białym Domem Unii Europejskiej, Chin czy Japonii nie ma więc co liczyć.