Aktualizacja: 28.11.2025 16:02 Publikacja: 28.11.2025 15:34
Foto: Mat. Partnera
Podczas spotkania przed przedpremierą „Niebo. Rok w piekle” od HBO Max w reżyserii Bartosza Blaschke. Sebastian Keller, autor książki, na podstawie której powstał scenariusz do serialu, powiedział Stanisławowi Linowskiemu (odtwórca głównej roli) w trakcie przygotowań do serialu, że do dziś czuje się martwy, bo sekta zabrała mu duszę. W połowie zdjęć dowiedziałem się, że Sebastian jest na planie, a ja akurat na niego jechałem. Zmroziło mnie strasznie, bo byłem w momencie, z którego nie było odwrotu – połowa zdjęć już została nakręcona, a druga połowa była ciągle przed nami. Bałem się spotkania z nim, i tego, że zacznę sobie na nowo układać wszystko w głowie a kompletnie nie potrzebowałem tego w tamtym momencie - powiedział aktor.
W ramach otwartych spotkań z gwiazdami Stars on Stage by BNP Paribas Natalia Ryba oraz Marcin Radomski porozmawiają o godzinie 16:00 z Małgorzatą Kożuchowską, którą możemy podczas tegorocznego festiwalu oglądać w „Anieli” (Netflix), o 17:00 z Bartoszem Gelnerem („Zatoka szpiegów”, TVP), a także o 18:00 z Karoliną Bruchnicką oraz Aleksandrą Konieczną, które możemy oglądać w „Minucie ciszy” od Canal+.
Foto: Mat. Partnera
W ramach Pro Industry czekają na uczestników interesujące panele: zrozumieć dźwięk, Warszawa na planie, spotkanie z Alexem Trailą a także z Frankiem Spornitzem oraz Canal+: Klangor – nowe brzmienie historii.
Z sekcji Period drama będzie można zobaczyć „Marię Anoninę” (Canal+) o godzinie 15:30, a także „1670” (Netflix) o godzinie 16:30. Z kolei sekcja Warszawski sen zaprezentuje nam „Czterdzielostolatka” (TVP) o godzinie 17:30, „Kiedy ślub?” (Canal+) o godzinie 18:00 oraz „Dekalog” (TVP) o godzinie 20:00. Przed nami również dwa siedmioodcinkowe maratony: „Otchłań” - serial wertykalny z Sonią Bohosiewicz w reżyserii Darii Woszek oraz o godzinie 15:00 oraz „Szkoła Filmowa: fuksy” o godzinie 20:15 - scenariusz do serialu pisze się praktycznie sam. Trzeba tylko bacznie obserwować, co czyha za rogiem na młodych adeptów sztuki filmowej.
A już wieczorem o godz. 20:00 widzowie BNP Paribas Warsaw SerialCon będą mogli obejrzeć dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu „Klangor” z Małgorzatą Gorol, Jackiem Belerem, Piotrem Trojanem, Mary Pawłowską, Magdaleną Czerwińską i Mariuszem Ostrowskim.
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podczas spotkania przed przedpremierą „Niebo. Rok w piekle” od HBO Max w reżyserii Bartosza Blaschke. Sebastian Keller, autor książki, na podstawie której powstał scenariusz do serialu, powiedział Stanisławowi Linowskiemu (odtwórca głównej roli) w trakcie przygotowań do serialu, że do dziś czuje się martwy, bo sekta zabrała mu duszę. W połowie zdjęć dowiedziałem się, że Sebastian jest na planie, a ja akurat na niego jechałem. Zmroziło mnie strasznie, bo byłem w momencie, z którego nie było odwrotu – połowa zdjęć już została nakręcona, a druga połowa była ciągle przed nami. Bałem się spotkania z nim, i tego, że zacznę sobie na nowo układać wszystko w głowie a kompletnie nie potrzebowałem tego w tamtym momencie - powiedział aktor.
Od 26 do 30 listopada 2025 roku warszawska Kinoteka staje się centrum wydarzeń drugiej edycji BNP Paribas Warsaw...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Drugi rok działalności w nowej siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaczyna od dwóch gigantycznych wy...
Instytut Wzornictwa Przemysłowego, organizator konkursu Dobry Wzór 2025 ogłosił właśnie listę laureatów tegorocz...
Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 był nie tylko wzrost czytelnictwa, ale też zbudowanie konglom...
Prezentowanie na Wawelu słynnych abakanów wraz z królewskimi arrasami z XVI wieku na wystawie „Abakanowicz. Bez...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas