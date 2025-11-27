Michelle Fairley odebrała statuetkę Cutting Edge, a Kinoteka wypełniła się fanami seriali – ruszyła druga edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon!

A w trakcie wieczoru otwarcia Michelle Fairley odebrała nagrodę Cutting Edge. To nagroda, która przyznawana jest twórcom, którzy zacierają granice między światem seriali a filmu, redefiniując sposób, w jaki opowiadane są współczesne historie. To wyróżnienie dla artystów, którzy odważnie eksperymentują z formą i narracją, odkrywając nowe języki wizualne i emocjonalne. Michelle Fairley w fenomenalny sposób łączy w swoich bohaterkach determinację, siłę, czasami bezwzględność, w pełni zachowując kruchość i kobiecą delikatność. Jej bohaterki są napędzane siłą charakteru, nie siłą mięśni, a jednocześnie są w stanie przełamywać każde przeszkody. Jestem zaszczycona mogąc być tego wieczora z wami, aby przyjąć tę nagrodę. Jest to dla mnie bardzo niespodziewane otrzymać ją za rolę w serialu, ponieważ zaczynałam karierę jako aktorka teatralna i była to naprawdę duża część mojego życia. Będę dozgonnie wdzięczna za możliwości, które mi to dało - zagrania tylu wspaniałych postaci silnych i wrażliwych kobiet. To było wyzwaniem smakować tego jako aktorka. Naprawdę bardzo dziękuję. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Chciałabym życzyć wszystkim nominowanym powodzenia, wszyscy jesteście wygranymi. – powiedziała Michelle Fairley, przyjmując statuetkę.

Czuliśmy, że w Polsce brakowało miejsca, które odpowiada na potrzeby widzów, twórców i platform streamingowych. Miejsca, które pokazuje i skupia się tylko na serialach. I ten festiwal zrodził się właśnie z takiej potrzeby. Jest to pierwszy w Polsce pełnoprawny festiwal seriali. I dlatego dziś spotykamy się na jego drugiej edycji, właśnie z potrzeby realnej rozmowy o serialach – powiedział Szymon Miszczak, Dyrektor Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon w trakcie konferencji otwarcia.

Za nami także pierwsze rozmowy w ramach Stars on Stage by BNP Paribas. Natalia Ryba oraz Marcin Radomski rozmawiali z Przemysławem Bluszczem, Piotrem Januszem, Jakubem Sierenbergem, Sonią Bohosiewicz, Darią Woszek, a także Konradem Elerykiem o szczegółach konkursowych produkcji i kondycji polskich seriali, których złota era trwa w najlepsze. Podczas II BNP Paribas Warsaw SerialCon gwiazdy można oglądać m.in. w serialach: „Breslau”, reż. Leszek Dawid (Disney), ﻿„Otchłań”, reż. Daria Woszek (WoW) oraz „Heweliusz”, reż. Jan Holoubek (Netflix).

Wydaje mi się, że ta granica między telewizją i serialem a kinem i filmem zaciera się na dobre w tym momencie. Seriale przestały już być tym, czym były kiedyś. To znaczy epizodycznymi historiami krótko opowiedzianymi, a stają się wartościowymi historiami, które są de facto długimi filmami. Co mnie niezwykle cieszy. Serial pozwala nam się rozwinąć. Jeśli zrobimy to w sposób interesujący dla widza, a nie nudny, no cóż, wtedy faktycznie jesteśmy przy ogromnym długim dziele filmowym, które może pozostawić w nas, liczę na to, że więcej niż film. – powiedział przewodniczący jury, Łukasz Palkowski.

Przedstawiono także sylwetki tegorocznych jurorów. Barry “Baz” Idoine to wybitny operator filmowy i reżyser zdjęć, współpracujący z największymi światowymi studiami. Ma na koncie realizację zdjęć do głośnych produkcji takich jak „The Mandalorian” czy „Westworld”. Frank Spotnitz, scenarzysta i producent, to nazwisko, które zna każdy miłośnik telewizji. Jako współtwórca kultowego „Z Archiwum X” oraz producent „Człowieka z Wysokiego Zamku” dla Amazon Prime, Spotnitz od lat kształtuje oblicze światowej telewizji. Susie Liggat – producentka kultowego serialu „Doktor Who” – jest jedną z najważniejszych postaci brytyjskiej telewizji. Edward K. Gibbon to kostiumograf, którego projekty zachwycają precyzją, stylem i zrozumieniem roli ubioru w budowaniu narracji. Pracował przy wielu europejskich i hollywoodzkich produkcjach (m.in. „Córka”, „House of Guinness”, „Skins”) w których kostium stawał się nośnikiem emocji i tożsamości postaci. Richard Bullock to ceniony scenograf, który od lat współtworzy światowe produkcje filmowe i serialowe (m.in. „Peaky Blinders”, „Dzień Szakala”), łącząc funkcjonalność z artystyczną wizją. Jego prace charakteryzują się dbałością o przestrzeń narracyjną i atmosferę opowieści – od realizmu po stylizację. Nad pracami jury czuwać będzie Łukasz Palkowski - reżyser takich hitów jak „Bogowie”, „Belfer” czy „Chyłka”. Jego twórczość, łącząca rozmach filmowy z emocjonalną prawdą, doskonale oddaje ambicje współczesnego polskiego serialu.