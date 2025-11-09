Ekspozycję „Abakanowicz. Bez reguł. Arrasy i abakany na Wawelu” dopełniają dwie inne serie prac artystki, które mimo już widocznych nowatorskich cech, pozostawały bliższe płaskim, choć już reliefowym gobelinom. Jedną ścianę zajmują tkaniny w jasnych barwach, które zwróciły uwagę na artystkę na Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie w 1962 r., dając początek jej światowym sukcesom. A naprzeciw nich rozwieszono czarne reliefowe tkaniny, zdające się skrywać jakąś tajemnicę. Kojarzą się one nie tylko z żałobą, ale także z kosmiczną energią lub absolutem.

Wystawione prace Abakanowicz pochodzą z Galerii Starmach oraz Fundacji Marty Magdaleny Abakanowicz i Jana Kosmowskiego. Abakany prezentowane były na Biennale w São Paulo, gdzie artystkę nagrodzono złotym medalem.

Abakanowicz bez reguł

Warto przypomnieć, że wiosną i latem Wawel prezentował w Ogrodach Królewskich plenerowe rzeźby Magdaleny Abakanowicz – monumentalne figury z brązu i drapieżne aluminiowe ptaki. Poprzedni, jak i obecny pokaz, ma wspólny tytuł: „Abakanowicz. Bez reguł”, bo oba łamią artystyczne i wystawiennicze standardy.

Kuratorka Natalia Koziara-Ochęduszko ujawnia, że pomysł zestawienia abakanów i arrasów na Wawelu twórcom wystawy podsunęła historia: w latach 60. XX wieku, gdy Abakanowicz odkrywała nowe rewolucyjne formy w sztuce tkaniny, arrasy powróciły na Wawel z Kanady po wojennej tułaczce. To wydarzenie mogło być impulsem też dla Abakanowicz do podjęcia dialogu między dawnym a współczesnym rozumieniem tkaniny. Sama artystka mówiła przecież, że jej tkaniny są współczesnymi arrasami.

Jak zaznacza kuratorka: – Abakany i arrasy, choć dzieli je pięć wieków, łączy jedna idea tkania – nie tylko jako techniki, lecz także jako metafory życia, tworzenia i pamięci.