To już kolejna wystawa w Ogrodach Królewskich poświęcona rzeźbie XX/XXI wieku. Wcześniej oglądaliśmy tutaj pokazy Józefa Wilkonia, Bronisława Chromego i Zdzisława Beksińskiego, Pawła Orłowskiego.

– Łamiemy reguły, pokazując dziś w dawnej rezydencji sztukę współczesną, zaś oddając głos tak ważnej artystce jak Magdalena Abakanowicz, prowokujemy odbiorców do refleksji w miejscu nieoczywistym, otwierając ich na niecodzienne doświadczenie, nowe interpretacje – mówią dr Bogumiła Wiśniewska i Natalia Koziara-Ochęduszko, kuratorki ekspozycji.

Magdalena Abakanowicz w plenerze na Wawelu

Naturalnie w plenerowych warunkach nie zobaczymy typowo galeryjnych rzeźb Abakanowicz z juty czy jej tkanin, tylko prace z trwałych materiałów – odlewy ludzkich figur z brązu i aluminiowe ptaki.

Rzeźby i instalacje plenerowe były dla artystki równie ważną częścią twórczości jak inne prace. Stworzyła ponad 50 tego typu dzieł, które można oglądać na całym świecie w przestrzeniach publicznych, m.in. parku Granta w Chicago, parku Olimpijskim w Seulu w Korei Południowej, Muzeum Miejskim w Hiroszimie w Japonii, Storm King Art Center pod Nowym Jorkiem, ogrodzie Rzeźby Muzeum Izrael w Jerozolimie, Europos Parkas pod Wilnem na Litwie czy w poznańskiej Cytadeli.

Wśród prezentowanych w Ogrodach Królewskich na Wawelu przeważają figury o wysokości od 1,6 m do 3 m – kroczące, stojące i siedzące, które są uniwersalnymi portretami każdego z nas. Choć pozostają anonimowe, skupiają uwagę zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Jak zwykle u artystki prowokują do refleksji nad istnieniem w różnych wymiarach: biologicznym, egzystencjalnym, zbiorowym, określając nasze miejsce we wszechświecie. Mówią o powtarzalności praw rządzących ludzkim losem, ale dają też świadectwo naszej woli i siły trwania, mimo zmienności doświadczeń i przemijania.