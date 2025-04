„Drogi do Jerozolimy”. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Pielgrzymki do Jerozolimy

Z duchowej perspektywy na tym pokazie ważny jest motyw pielgrzymowania. Od wieków chrześcijanie podążają do miejsc męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Na reprodukowanym tu XV-wiecznym obrazie „Pasja Chrystusa”, pochodzącym z kościoła św. Jakuba Apostoła w Toruniu, sceny męki Chrystusa wkomponowane zostały w architekturę Jerozolimy. Możemy zobaczyć także wiele szkiców, zdjęć i pamiątek przywożonych z Jerozolimy od XIX wieku.

Żydzi modlą się do Boga przy Ścianie Płaczu, co utrwalają liczne fotografie. A dla muzułmanów Jerozolima to trzecie po Mekce i Medynie najświętsze miasto, bo wierzą, że tu prorok Muhammad (Mahomet) wstąpił do nieba po cudownej nocnej podróży z Mekki.

Linia światła prowadzi widzów przez wystawę „Drogi do Jerozolimy” Foto: Monika Kuc

Eksponaty wkomponowane zostały w metaforyczną aranżację przestrzeni ze świetlną, ledową linią, rozpraszającą półmrok i prowadzącą widzów przez całą wystawę. Jest to nawiązanie do symbolicznej roli światła we wszystkich religiach. W liturgii chrześcijańskiej uroczyście zapala się świecę paschalną, symbol Zmartwychwstania. Symbolem judaizmu jest złoty świecznik świątynny – menora. Światło to także ważny element w pismach muzułmańskich mistyków.

A odwołując się do poetyckich odniesień, można by za poematem „Jeruzalem” Williama Blake’a powtórzyć: „Daję Ci koniec złotej nici, / Zwiń ją tylko w kłębek / A zaprowadzi Cię do Niebios bramy, / Wbudowanej w mur Jeruzalem.”

Palma w Alejach Jerozolimskich

Twórcy wystawy w Muzeum Narodowym wprowadzili też współczesne artystyczne odniesienia do głównego tematu, m.in. do filmu Katarzyny Kozyry „Szukając Jezusa” i do opowieści Joanny Rajkowskiej o palmie jej projektu, która wrosła w pejzaż Warszawy. Palma artystki stoi w Alejach Jerozolimskich od ponad 20 lat. Geneza artystycznego pomysłu Rajkowskiej sięga jej podróży do Jerozolimy, a zarazem jest formą upamiętnienia polsko-żydowskiej przeszłości tego miejsca. Z czasem palma, jako świadek licznych, włączających się we współczesne społeczno-polityczne konflikty, nabrała jeszcze innych znaczeń, przeobrażając się w symbol współczesnej Warszawy.