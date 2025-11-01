„Halloween Horror Nights”: noc, w którą horrory wychodzą poza ekran

Korespondencja z Florydy

Z roku na rok Halloween świętowane jest coraz huczniej. Osoby w każdym wieku, przebrane w kostiumy, uczestniczą w paradach, festiwalach lub zbierają cukierki.

„Halloween Horror Nights”

Najbardziej widowiskowe Halloween odbywa się w Ameryce, w jednym z najpopularniejszych wesołych miasteczek na świecie – Universal Studios na Florydzie. Ogromne połacie terenu oraz rozbudowana infrastruktura tworzą idealne warunki dla funkcjonowania parków rozrywki, które uczestniczą w ogólnokrajowych obchodach.

Studio Universal posiada sieć obiektów. Park znajdujący się w Orlando jest największy i historycznie związany z Halloween. To właśnie w nim, w 1991 r., po raz pierwszy zorganizowano trzynocne „Halloween Horror Nights”. W krótkim czasie stało się tak wielkim hitem, że w kolejnych latach zaczęto je wydłużać. W tym roku są to ponad dwa miesiące: od 29. sierpnia do 2. listopada. Jednak najbardziej wyczekiwana noc przypada na 31 października.