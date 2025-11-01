„Halloween Horror Nights”: noc, w którą horrory wychodzą poza ekran

Aktualizacja: 01.11.2025 10:47 Publikacja: 01.11.2025 10:12
„Halloween Horror Nights”
Foto: Olivia Pawłowicz
Korespondencja z Florydy
Z roku na rok Halloween świętowane jest coraz huczniej. Osoby w każdym wieku, przebrane w kostiumy, uczestniczą w paradach, festiwalach lub zbierają cukierki.
Najbardziej widowiskowe Halloween odbywa się w Ameryce, w jednym z najpopularniejszych wesołych miasteczek na świecie – Universal Studios na Florydzie. Ogromne połacie terenu oraz rozbudowana infrastruktura tworzą idealne warunki dla funkcjonowania parków rozrywki, które uczestniczą w ogólnokrajowych obchodach.
Studio Universal posiada sieć obiektów. Park znajdujący się w Orlando jest największy i historycznie związany z Halloween. To właśnie w nim, w 1991 r., po raz pierwszy zorganizowano trzynocne „Halloween Horror Nights”. W krótkim czasie stało się tak wielkim hitem, że w kolejnych latach zaczęto je wydłużać. W tym roku są to ponad dwa miesiące: od 29. sierpnia do 2. listopada. Jednak najbardziej wyczekiwana noc przypada na 31 października.
Zgodnie z tradycją goście mogą przyjść przebrani. Niezależnie od daty imprezy, kolejki do najpopularniejszych punktów potrafią trwać kilka godzin. Cena biletów waha się od 130 do 1200 dol. w zależności od wybranego pakietu. Dla zagorzałych fanów w ofercie dostępny jest nawet karnet umożliwiający wejście do parku w każdą noc.
„Halloween Horror Nights” to atrakcje dla osób w różnym wieku. Przebojem są tematyczne „domy strachów” inspirowane kultowymi filmami grozy, wyprodukowanymi przez studio Universal. Tegoroczne to: „Five Nights at Freddy’s”, „Terrifier”, „Horrory Wyatt Sicks”, „Fallout”, „Jason Universe”.
„Halloween Horror Nights”
Foto: Olivia Pawłowicz
Domy, tak jak filmy, całkowicie się od siebie różnią. „Five Nights at Freddy’s” proponuje mrożące krew w żyłach roboty wielkości człowieka, wyglądające dokładnie jak w filmie, które wyłaniają się z ciemności – strasząc zwiedzających. W „Horrory Wyatt Sicks” w krwawej scenerii przemieszczają się aktorzy przebrani w kostiumy zapaśników z grupy Wyatt Sicks, walczących w WWE. To hołd dla Braya Wyatta, który stworzył groteskowy charakter oraz motyw grupy.
Jednym z hitów jest także dom „Fallout”, w którym przeniesiono do rzeczywistości ekranizację legendarnej gry wideo. Postapokaliptyczne wnętrze, zombie i aktorzy odgrywający postacie z kinowej adaptacji na długo nie pozwolą o sobie zapomnieć.
Wielbiciele klasyków mogą też doświadczyć „Jason Universe” inspirowanego horrorem „Piątek trzynastego” i poczuć się jak grupa nastolatków uciekająca przed Jasonem Voorheesem w trzeciej części filmu. Ożywione uniwersa z dopracowanymi efektami wizualnymi i dźwiękowymi przerażają nawet najbardziej odpornych na strach.
Aby dobrze się bawić, niekoniecznie trzeba wchodzić do świata horroru. W parku podzielonym na sekcje tematyczne krążą aktorzy przebrani za postacie z filmów, na przykład Wyłapywacza z „Czarnego Telefonu”. Spotkać można także zombie, gargulce, klaunów. Zrobienie sobie z nimi zdjęcia nie jest łatwe, ponieważ ich głównym zadaniem jest straszenie gości, z których tylko garstka jest w stanie zachować zimną krew.
Na terenie parku odbywają się także halloweenowe parady, występy i pokazy cyrkowe z pirotechniką. Profesjonalne dekoracje oraz bardzo realistyczne kostiumy aktorów przyciągają coraz więcej mieszkańców i turystów z całego świata. Studio bezbłędnie wykorzystuje swoje zaplecze filmowe, dostarczając wrażeń gościom w każdym wieku.
