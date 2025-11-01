Rzeczpospolita
Wydarzenia
„Halloween Horror Nights”: noc, w którą horrory wychodzą poza ekran

Amerykańskie Halloween wciąż nie ma sobie równych. Tegoroczna edycja „Halloween Horror Nights” zorganizowana przez parki rozrywki Universal Studios przyćmiewa tematyczne imprezy w Polsce, a także w innych częściach świata.

Publikacja: 01.11.2025 10:12

„Halloween Horror Nights”

Foto: Olivia Pawłowicz

Oliwia Pawłowicz

Korespondencja z Florydy
Z roku na rok Halloween świętowane jest coraz huczniej. Osoby w każdym wieku, przebrane w kostiumy, uczestniczą w paradach, festiwalach lub zbierają cukierki.

„Halloween Horror Nights”

Najbardziej widowiskowe Halloween odbywa się w Ameryce, w jednym z najpopularniejszych wesołych miasteczek na świecie – Universal Studios na Florydzie. Ogromne połacie terenu oraz rozbudowana infrastruktura tworzą idealne warunki dla funkcjonowania parków rozrywki, które uczestniczą w ogólnokrajowych obchodach.

Studio Universal posiada sieć obiektów. Park znajdujący się w Orlando jest największy i historycznie związany z Halloween. To właśnie w nim, w 1991 r., po raz pierwszy zorganizowano trzynocne „Halloween Horror Nights”. W krótkim czasie stało się tak wielkim hitem, że w kolejnych latach zaczęto je wydłużać. W tym roku są to ponad dwa miesiące: od 29. sierpnia do 2. listopada. Jednak najbardziej wyczekiwana noc przypada na 31 października.

Steven Soderbergh
Film
Rodzina pełna bólu i Steven Soderbergh na karuzeli kina
Zgodnie z tradycją goście mogą przyjść przebrani. Niezależnie od daty imprezy, kolejki do najpopularniejszych punktów potrafią trwać kilka godzin. Cena biletów waha się od 130 do 1200 dol. w zależności od wybranego pakietu. Dla zagorzałych fanów w ofercie dostępny jest nawet karnet umożliwiający wejście do parku w każdą noc.

„Halloween Horror Nights” to atrakcje dla osób w różnym wieku. Przebojem są tematyczne „domy strachów” inspirowane kultowymi filmami grozy, wyprodukowanymi przez studio Universal. Tegoroczne to: „Five Nights at Freddy’s”, „Terrifier”, „Horrory Wyatt Sicks”, „Fallout”, „Jason Universe”.

Foto: Olivia Pawłowicz

Domy, tak jak filmy, całkowicie się od siebie różnią. „Five Nights at Freddy’s” proponuje mrożące krew w żyłach roboty wielkości człowieka, wyglądające dokładnie jak w filmie, które wyłaniają się z ciemności – strasząc zwiedzających. W „Horrory Wyatt Sicks” w krwawej scenerii przemieszczają się aktorzy przebrani w kostiumy zapaśników z grupy Wyatt Sicks, walczących w WWE. To hołd dla Braya Wyatta, który stworzył groteskowy charakter oraz motyw grupy.

Jednym z hitów jest także dom „Fallout”, w którym przeniesiono do rzeczywistości ekranizację legendarnej gry wideo. Postapokaliptyczne wnętrze, zombie i aktorzy odgrywający postacie z kinowej adaptacji na długo nie pozwolą o sobie zapomnieć.

„Halloween Horror Nights” z cyrkową pirotechniką

Wielbiciele klasyków mogą też doświadczyć „Jason Universe” inspirowanego horrorem „Piątek trzynastego” i poczuć się jak grupa nastolatków uciekająca przed Jasonem Voorheesem w trzeciej części filmu. Ożywione uniwersa z dopracowanymi efektami wizualnymi i dźwiękowymi przerażają nawet najbardziej odpornych na strach.

Elżbieta Penderecka, działaczka kulturalna, wdowa po kompozytorze Krzysztofie Pendereckim. Fotografi
Kultura
Nie żyje Elżbieta Penderecka, wielka dama polskiej kultury

Aby dobrze się bawić, niekoniecznie trzeba wchodzić do świata horroru. W parku podzielonym na sekcje tematyczne krążą aktorzy przebrani za postacie z filmów, na przykład Wyłapywacza z „Czarnego Telefonu”. Spotkać można także zombie, gargulce, klaunów. Zrobienie sobie z nimi zdjęcia nie jest łatwe, ponieważ ich głównym zadaniem jest straszenie gości, z których tylko garstka jest w stanie zachować zimną krew.

Na terenie parku odbywają się także halloweenowe parady, występy i pokazy cyrkowe z pirotechniką. Profesjonalne dekoracje oraz bardzo realistyczne kostiumy aktorów przyciągają coraz więcej mieszkańców i turystów z całego świata. Studio bezbłędnie wykorzystuje swoje zaplecze filmowe, dostarczając wrażeń gościom w każdym wieku.

e-Wydanie