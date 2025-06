Na scenie w brukselskim Flagey wystąpi Jakub Józef Orliński - wybitny artysta, który gościł na największych scenach operowych i śpiewał podczas ceremonii otwarcia ubiegłorocznych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Towarzyszyć mu będzie zespół utalentowanych polskich instrumentalistów młodego pokolenia.

Premierowy utwór „Unity” składa się z kilku części, których tytuły: „Opening”, „Boundaries”, „A Dream”, „Problems”, „Hope”, „Seed” i „North Star” – odnoszą się do wspólnych europejskich wyzwań, celów i nadziei. Motyw przewodni kompozycji nawiązuje do beethovenowskiej „Ody do radości”, co sam kompozytor określa mianem symbolu nadziei dla kontynentu.

Kultura spaja

Kompozycja Unity powstała na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza. - Jest to siedmioczęściowy utwór, w którym ponownie starałem się wywołać refleksję nad ideą jedności – tak bardzo nam dzisiaj potrzebną. Jestem głęboko przekonany, że my, Europejczycy, możemy poszczycić się jedną z najbogatszych kultur, ale wciąż nie potrafimy uczynić z niej emocjonalnego spoiwa wspólnych działań. A to właśnie kultura ma największą moc oddziaływania na emocje. Jednocześnie uważam, że kultywowanie tradycji i pielęgnowanie dziedzictwa poszczególnych krajów jest niezwykle ważne. – mówi Aleksander Dębicz, jeden z najbardziej wszechstronnych polskich kompozytorów i pianistów młodego pokolenia.

Cykl wydarzeń kulturalnych, towarzyszących polskiej prezydencji w Radzie UE, obejmował ponad 200 wydarzeń w 30 europejskich państwach.

Pomiędzy części „Unity” kompozytor wplótł interludia - fragmenty programów, które wcześniej współtworzył z zaproszonymi artystami. Autorskie opracowania muzyki Jana Sebastiana Bacha w duecie z wiolonczelistą Marcinem Zdunikiem, Fryderyka Chopina z Marcinem Zdunikiem i flecistą Michałem Żakiem, Maurice’a Ravela z gitarzystą Łukaszem Kuropaczewskim, Joaquina Rodrigo z kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim i Łukaszem Kuropaczewskim oraz Stanisława Moniuszki z Jakubem Józefem Orlińskim, które są ich nowoczesną interpretacją.