Tak wynika z opinii MF do projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, który znajduje się w konsultacjach.

Artyści dostaną dofinansowanie do składek ZUS

Ma on uregulować problem osób wykonujących zawody artystyczne, który narasta od lat, a wynika przede wszystkim z niedostosowania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym do specyfiki prowadzonej przez nich działalności. Borykają się oni z niestabilnymi, nieregularnymi lub niewystarczającymi dochodami, co wpływa niekorzystnie na wysokość i częstotliwość opłacania przez nich składek do ZUS. Co więcej, struktura zawieranych umów powoduje, że duża część artystów nie jest w ogóle ubezpieczona i w związku z tym nie może korzystać ze świadczeń: czy to publicznej służby zdrowia, czy zasiłku związanego z chorobą i macierzyństwem.

Odpowiedzią na te bolączki ma być projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wprowadza mechanizm dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osobom posiadającym status artysty zawodowego. Skorzystają na tym osoby o najniższych dochodach. W jaki sposób? Będą miały prawo do otrzymania dopłaty celem uzupełnienia ich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do poziomu wynikającego z minimalnego wynagrodzenia za pracę.