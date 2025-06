Jaki jest wkład infrastruktury kolejowej w bezpieczeństwo Polski?

Zasadniczy. Przecież najbardziej optymalny model to transport zarówno zabezpieczenia, ale na przykład również żywnościowy liniami kolejowymi. W krótkim czasie można przewieźć stosunkowo dużo towarów do centrów logistyki, a później je dystrybuować.

Na ile infrastruktura kolejowa jest przygotowana do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa?

Nieustannie modernizujemy i odnawiamy linie kolejowe. Obserwujemy rozwój centrów logistycznych zarówno tych pozostających w gestii spółek Skarbu Państwa, jak również podmiotów prywatnych. Infrastruktura, którą dzisiaj posiadamy, w porównaniu z tą sprzed 10 czy 15 lat jest dużo lepiej przygotowana. Jest zmodernizowana i posiada podwójne cywilno-obronne zastosowanie.

Czy jednak nie jest tak, że podczas modernizacji czy budowy infrastruktury zapomniano o potrzebach na rzecz obronności?

Nie tyle zapomniano, co żyliśmy w trochę innych czasach. Jeszcze 15 lat temu myśleliśmy, że w Europie nie będzie żadnego konfliktu zbrojnego, że te czasy mamy za sobą. Zasadniczą rolę miały odgrywać kwestie związane z rozwojem, z bogaceniem się narodów czy społeczeństw. Jeśli myśleliśmy o wojnie, to być może o wojnie cenowej między poszczególnymi państwami. Okazało się, że jest inaczej. I teraz musimy cały czas z jednej strony oczywiście rozwijać infrastrukturę, modernizować tam, gdzie linie kolejowe są zaniedbane, uruchamiać połączenia tak, żeby służyły mieszkańcom, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o potrzebach dotyczących bezpieczeństwa.

Czy w tej chwili współpracujecie z wojskiem i jaki jest charakter tej współpracy?

Nieustannie mamy wymianę informacji dotyczącą stanu technicznego, linii kolejowych czy modernizacji linii kolejowych. Tutaj podmiotem wiodącym są Polskie Linie Kolejowe – PKP PLK SA. Widzimy, jak dynamicznie prowadzone są modernizacje, remonty i tam, gdzie jest to możliwe, kontakty dotyczące bezpieczeństwa są bardzo intensywne.

Jakie są plany rozwojowe pod kątem bezpieczeństwa?

Nie są jawne i niewiele możemy na ten temat powiedzieć. Natomiast kiedy popatrzymy na różnego rodzaju inwestycje prowadzone przez PKP PLK, to widzimy, że ich celem jest jeszcze większa przejezdność. Na zachodzie mamy dużo gęstszą sieć linii kolejowych niż na wschodzie. Jest to związane z historią i z zaborami. W zaborze rosyjskim stacje były lokowane przede wszystkim poza centrami miast. Po to, żeby w razie potrzeby szybko i bez problemów rozładować składy wojskowe. Natomiast na zachodzie to wygląda zupełnie inaczej. Siatka linii kolejowej jest bardzo gęsta i również przede wszystkim łączy centra miast.

Jak wygląda współpraca z naszymi sąsiadami pod względem infrastruktury kolejowej?

Tutaj współpraca musi się odbywać wielostronnie. Jesteśmy z jednej strony w Unii Europejskiej, z drugiej strony w pakcie północnoatlantyckim. Wiemy też dobrze, że część transportów odbywa się linia,mi kolejowymi zarówno te z Zachodu do Polski, ale również te z Polski do Ukrainy. Działania są podejmowane przez właściwe ośrodki decyzyjne. Tyle mogę powiedzieć.

Czy posiadamy tabor, który potrafi spełnić nasze potrzeby związane z bezpieczeństwem?

Tutaj nie widzę żadnych zagrożeń. Mamy w Polsce dużo różnorodnego taboru, który może spełnić swoją rolę przewozową także w wymiarze bezpieczeństwa.

