Tak wynika z prognoz zawartych w raporcie ZUS na temat cudzoziemców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w 2024 r.

Krytyczne prognozy demograficzne

W Polsce obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństwa. Polega ono na zmniejszającej się dzietności oraz wydłużaniu się trwania życia. W efekcie zwiększa się dział populacji w wieku poprodukcyjnym, a maleje udział populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Rośnie też tzw. współczynnik obciążenia demograficznego (rozumiany jako iloraz liczby osób w wieku poprodukcyjnym i liczby osób w wieku produkcyjnym). Potwierdzają to też statystki. Tak więc w 2023 r. w porównaniu z 2013 r. udział populacji w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18–64 lat i kobiety w wieku 18–59 lat) spadł z 63,4 proc. do 58,4 proc., a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) wzrósł z 18,4 proc. do 23,3 proc.

Prognozy demograficzne nie są dla nas jednak optymistyczne

– Coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, aniżeli osiąga wiek aktywności zawodowej. Ta luka cały czas się powiększa, co będzie wyzwaniem dla rynku pracy i systemu ubezpieczeń społecznych – mówi Oskar Sobolewski z HRK Payroll Consulting.

Jak wskazuje, w takiej sytuacji powinniśmy w pierwszej kolejności przygotować zachęty do dłuższej pracy. A także rozpocząć wyrównywanie, a następnie podnoszenie wieku emerytalnego.