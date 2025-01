Nie tylko wizy i programy integracyjne. Pakiet projektów migracyjnych w Sejmie

Procedura Niebieskiej Karty UE. Na czym polegają ułatwienia w migracji zarobkowej?

Drugi projekt ma przyciągnięć z kolei do Polski utalentowanych pracowników z wysokimi kwalifikacjami z państw trzecich. Wdraża on do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1883 z 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Reguluje ona udzielanie tzw. Niebieskiej Karty UE, która ułatwia osiedlanie się i zatrudnianie osób spoza Unii Europejskiej, które mają wysokie kompetencje zawodowe. W efekcie tacy pracownicy będą mogli przenieść się na określony czas na preferencyjnych zasadach do drugiego państwa członkowskiego Unii.

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców. Ważne dla przedsiębiorców

Trzeci projekt przewiduje natomiast zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Nowe rozwiązania zakładają m.in. wyższe kary za nielegalne powierzanie im pracy. Ustawa wprowadzi też elastyczną procedurę, która pozwoli poszczególnym powiatom zdecydować, w jakich branżach należy ograniczyć możliwość powierzania pracy cudzoziemcom (na terenie tego powiatu) i w jakim okresie. Nowe przepisy przewidują ponadto możliwość realizowania programów integracyjnych dla cudzoziemców. Przykładowo publiczne służby zatrudnienia będą mogły tworzyć wyspecjalizowane punkty wspierania ich na rynku pracy.

Czytaj więcej Rynek pracy Nowy rekord cudzoziemców w rejestrach ZUS. Zmieniają się też przepisy Już ponad 1,2 miliona obcokrajowców było objętych pod koniec listopada polskim ubezpieczeniem emerytalno–rentowym. Do sięgania po pracowników z zagranicy firmy najczęściej skłaniają braki kadr i optymalizacja kosztów.

Na ostatniej prostej wykreślono natomiast obowiązek zatrudniania cudzoziemców jedynie na umowach o pracę.

- Na szczęście wycofano się z tej kontrowersyjnej propozycji. Mam nadzieję, że ten pomysł nie wróci podczas prac w sejmowej komisji – mówił Poseł Ryszard Petru z Polski 2050 – Trzeciej Drogi.

Agnieszka Maria Kłopotek z PSL wskazywała z kolei, że istnieją obawy czy zaproponowane przepisy nie będą generowały dodatkowych obciążeń administracyjnych, co mogłoby zniechęcić przedsiębiorców do podejmowania współpracy z cudzoziemcami.