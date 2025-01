Wizy edukacyjne, jak wynika ze śledztwa, podpierano dokumentami o nauce w nieistniejących szkołach policealnych, które kształciły cudzoziemców na tak absurdalnych kierunkach, jak np. historia kuchni japońskiej. Klientami byli Białorusini i Ukraińcy, ale także obywatele Mołdawii, Gruzji i państw Azji.

Wizy PBH wydawano bez kontroli. Były łatwym łupem dla oszustów

Grupa oferowała także wizy specjalnego programu rządowego Poland.Business Harbour dla informatyków z Białorusi i ich rodzin. Program uruchomiono we wrześniu 2020 r. (zamknięto go rok temu decyzją nowego szefa MSZ Radosława Sikorskiego). Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, choć Polska wydała blisko 93 tys. takich wiz, w ogóle nie weryfikowano, czy taka osoba jest specjalistą IT. Do dziś nie wiadomo także, ilu z nich podjęło pracę w naszym kraju. Sejmowa komisja śledztwa ds. afery wizowej w raporcie ujawniła, że obowiązki konsulów sprowadzały się wyłącznie do wydania zgody na wizę, nie sprawdzano nikogo i na żadnym etapie – ani czy jest specjalistą IT, ani do kogo należy firma, która dostanie rządową dotację w ramach tzw. ścieżki biznesowej.

Łódzkie śledztwo to potwierdza. Przestępcza grupa oferowała klientom wizy PBH jako „łatwo dostępne”, bo Polska „nie weryfikuje chętnych”. Z tej usługi skorzystało co najmniej 30 osób, głównie Białorusinów.

Śledczy dysponują zapisami z zabezpieczonych telefonów przestępców, którzy o tym mówią wprost. Instruują też klientów, co mają mówić przed konsulem. – Cudzoziemcy zainteresowani przyjazdem do Polski na wizie PBH przekazywali członkom grupy swoje dane, a następnie wniosek był przez nich stosownie uzupełniany. Otrzymywali oni dodatkowo szczegółowe instrukcje na temat tego, co powinni wiedzieć jako osoby korzystające z programu – tak aby przejść pozytywną weryfikację. Nie były one informatykami ani osobami powiązanymi z tą branżą – dodaje prok. Jasiak.