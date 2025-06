Czytaj więcej Kraj Paweł Kuch: NCBR nie jest agencją wywiadu To nasz audyt wewnętrzny wykrył, że projekt opiewający na ponad 120 mln zł w ogóle nie powinien b...

Z drugiej strony w NCBR po aferach z wydawaniem milionów na wątpliwe projekty w ostatnich latach (osławiona „Szybka ścieżka”) wprowadzono większy nacisk na weryfikację projektów i beneficjentów, co przełożyło się na przykręcenie kurka z dotacjami. Jak mówią nam pracownicy Centrum, na Grzegorzewskim ciążyła presja ze strony przełożonych, a część naszych rozmówców mówi nawet o rzekomym mobbingu, jakim mógł być poddawany.

Pracownik NCBR: – Polska ma niską kontraktację, która powinna być na poziomie 120–130 proc. My mamy na 80 proc. A wygląda na to, że spadniemy do poziomu 40 proc. I będziemy musieli zwrócić nie dwa, ale cztery miliardy złotych.

Na atmosferę w NCBR wpływało też to, że krytyczny wobec tej instytucji ma być najnowszy raport Komisji Europejskiej dotyczący realizacji programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w Polsce (zaawansowane technologie, transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii w perspektywie finansowej 2021–2027). Budżet programu to ok. 42,9 mld zł, z czego NCBR musi wydać ok. 12 mld zł.

Samo NCBR nie chce odpowiadać na żadne pytania.