Zabezpieczenie dokumentacji z konkursu dotacyjnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który wzbudził ostatnio wiele kontrowersji, to efekt decyzji ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy o wszczęciu kontroli konkursu „Szybka ścieżka” w NCBR i zawiadomieniu CBA – ustaliła „Rzeczpospolita”. Na temat wejścia funkcjonariuszy Centrum wydało komunikat: „22 lutego br. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dyrekcja Centrum zagwarantowała pełną współpracę z CBA. Ze względu na dobro postępowania, NCBR nie udziela obecnie więcej informacji” – czytamy w oświadczeniu na stronie.

Konkurs „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” z budżetem blisko 800 mln zł został ogłoszony w ubiegłym roku. Wątpliwości wywołały m.in. dwie największe dotacje – dla firmy 27-latka z Gdańska o wartości 55 mln zł i druga, 123 mln zł dla firmy z Białegostoku, skąd pochodzi wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Jacek Żalek. Jak ujawniła „Rz”, stracił on kontrolę nad NCBR, w tym odebrano mu pełnomocnictwa do decyzji personalnych. Zwolniona została również kojarzona z Żalkiem wicedyrektor instytucji Hanna Strykowska, która zaledwie w listopadzie objęła to stanowisko po konkursie.

Dr Paweł Kuch, który pełnił obowiązki dyrektora NCBR od sierpnia 2022 r. i odszedł z NCBR na początku lutego tego roku, wcześniej złożył trzy zawiadomienia do prokuratury. Jedno również dotyczy nieprawidłowości w „Szybkiej ścieżce”, drugi – odwołanej wicedyrektor. Nie udało nam się ustalić w warszawskiej prokuraturze, czego dokładnie dotyczyły zawiadomienia. NCBR odmówił nam informacji o powodach odwołania Strykowskiej. Informacje te „są poufne, a pracodawca nie ma prawa ich udostępniać. (...) Przekazanie tych informacji może stanowić źródło roszczeń pracownika o naruszenie jego dóbr osobistych” – odpisało „Rz” biuro prasowe NCBR.

Minister Grzegorz Puda zlecił dr. Jackowi Orłowi, nowemu dyrektorowi powołanemu zaledwie kilka dni temu audyt w instytucji i poprosił o kontrolę Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Unieważnienia całego konkursu, w którym rozdano 117 dotacji na 800 mln zł (muszą być wydane do końca tego roku), domagają się posłowie opozycji KO – Dariusz Joński i Michał Szczerba, którzy w ubiegłym tygodniu byli z kontrolą w instytucji. Ujawnili m.in. związki między beneficjentem najwyższej dotacji z Białegostoku a członkiem rady NCBR. Chodzi o Karola Kramkowskiego. „Prezesem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Białymstoku jest pan Karol Kramkowski. W komisji rewizyjnej stowarzyszenia jest szef firmy, która została zakwalifikowana do dofinansowania z NCBR – 132 mln zł! Pan Kramkowski jest członkiem rady NCBR” – podał poseł Joński. A Radio Zet dodatkowo ustaliło, że w tym stowarzyszeniu był również szwagier ministra Żalka.

Według informacji „Rz” do CBA docierają inne informacje, które dalece wykraczają poza ten konkurs. – One również będą dogłębnie weryfikowane – mówi nam osoba związana z ministerstwem.

Afera z dotacjami w NCBR, który rokrocznie rozdysponowuje środki w wysokości od 3 do 5 mld zł, w tym znacznej części pieniędzy unijnych, wywołała ogromny konflikt w Partii Republikańskiej Adama Bielana, do której należą zarówno minister Grzegorz Puda, jak i Jacek Żalek.