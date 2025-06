Jest jednak nowy kłopot: poseł KO Marcin Bosacki, jeden z czterech wiceprzewodniczących komisji ds. Pegasusa, został wiceministrem spraw zagranicznych. Kto go zastąpi? – To Koalicja Obywatelska będzie wyznaczać kogoś w zastępstwie posła Bosackiego i z tego co wiem, ma zamiar to zrobić – mówi nam Magdalena Sroka.

Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu KO: – Prezydium KO zbierze się najprawdopodobniej w poniedziałek. I wtedy będzie rozmowa o uzupełnieniu tego wakatu.

Ale sami posłowie KO mają wątpliwości, czy szukać następcy. – Uzupełnienie składu nie ma sensu – ocenia poseł Zembaczyński, który napisał w tej sprawie list do szefa Klubu KO. – Komisja działa ponad rok, a członkowie muszą otrzymać poświadczenie bezpieczeństwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do informacji z klauzulą „ściśle tajne”. A postępowanie ABW w niektórych przypadkach trwa miesiącami. Do tej pory niektórzy posłowie komisji takiego poświadczenia nie mają – argumentuje.

Dostępu do materiałów „ściśle tajnych” nie posiada poseł Konfederacji Przemysław Wipler i Sławomir Ćwik (poseł Trzeciej Drogi), który dołączył do komisji we wrześniu 2024 r. – Są w procedurze i dopóki ABW nie podejmie decyzji, nie możemy nic zrobić – przyznaje szefowa komisji.