„O Pegasusie dowiedziałem się z mediów”. Były szef ABW Piotr Pogonowski zeznawał po doprowadzeniu przed komisję śledczą

Na pytanie posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego o to, czy w ocenie świadka nie jest złamaniem prawa odpowiadanie na pytania komisji, która w jego ocenie jest nielegalna, Piotr Pogonowski odpowiedział, że znajduje się "w stanie wyższej konieczności". - Zostałem bezprawiem przymuszony, żeby znaleźć się przed państwem. Zostało ono wygenerowane przez państwo. Realizuję wyższy interes publiczny, który polega na tym, żeby sprostować informacje związane z pracą tej komisji – stwierdził.

Pytany o oprogramowanie Pegasus stosowano w sprawie Mariana Banasia, Pogonowski poprosił o uchylenie pytania. - Nie jest to przedmiotem badania komisji – argumentował. - Odpowiedź na pytania o to, czy stosowano technikę operacyjne w stosunku do kogoś, jest ściśle tajna. Nie odpowiem na to na zamkniętym posiedzeniu, bo nikt mnie nie może zwolnić z obowiązku dochowania tajemnicy – odparł.

"Czuję się związany z prawem, sprawiedliwością, uczciwością, dobrem, prawem i pięknem"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskólski zapytał o to, czy Piotr Pogonowski jest związany z Prawem i Sprawiedliwością. Przypomniał, że w 2011 roku świadek startował z list PiS. - Służyłem wolnej, sprawiedliwej Polsce. Czuję się związany z prawem, sprawiedliwością, uczciwością, dobrem, prawem i pięknem. Zostałem poproszony o kandydowanie po katastrofie smoleńskiej. Nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, co nie oznacza, że ideały, które mają niektóre partie, nie są mi bliskie - ripostował.

Piotr Pogonowski zaprzeczył, by w czasie pełnienia funkcji szefa ABW rozmawiał na temat programów operacyjnych z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - O ile w ogóle spotkałem się z panem prezesem Kaczyńskim - dodał.