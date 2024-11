Komisja śledcza ds. Pegasusa nielegalna? Jest decyzja prokuratury ws. wniosku PiS

Sejmowa komisja ds. Pegasusa

Przypomnijmy, iż komisja została powołana w styczniu br. Ma sprawdzić w jaki sposób rząd PiS używał systemu Pegasus, inwazyjnego oprogramowania izraelskiej firmy NSO, które pozwala przejąć pełną kontrolę nad zainfekowanym telefonem. Ma zbadać czas od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r. PiS chciało poszerzenia tego czasu na rządy PO–PSL, ale na to nie zgodził się Sejm. Przed komisją dotychczas zeznawał m.in. lider PiS, Jarosław Kaczyński.

W maju TK zobowiązał komisję śledczą do „powstrzymania się od dokonywania czynności faktycznych lub prawnych” do czasu rozpatrzenia przez Trybunał wniosku grupy posłów PiS. Z kolei we wrześniu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż zakres działania komisji jest niezgodny z konstytucją, a dokładniej z jej art. 2. Przepis ten wprowadza zasadę demokratycznego państwa prawnego: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej". Wniosek w tej sprawie w marcu złożyli posłowie pod przewodnictwem Zbigniewa Boguckiego z PiS.