„Do Zespołu Nr 3 Prokuratury Krajowej wpłynęło jedno pismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego datowane na 25 kwietnia 2024 r., stanowiące zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. Przedmiotowe pismo znajduje się w części niejawnej akt postępowania, a więc nie informujemy o jego treści – odpowiada nam prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Z kolei Prokuratura Krajowa – według sprawozdania – wystąpiła do CBA o informacje o blisko 100 przypadkach. W lutym 2024 r. Marcin Bosacki, wiceszef sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, w rozmowie z WP.pl podał, że wśród osób objętych rozpracowaniem ok. 100 to „przypadki nieuzasadnione”. Jak twierdził, „chodziło o przeciwników PiS lub osoby podejrzewane o nielojalność wobec obozu PiS, żeby być może zebrać na nie haki”.

Tyle tylko, że komisja sejmowa nie otrzymała ani z CBA, ani z prokuratury listy podsłuchiwanych osób. Faktycznie więc nie wie, kto był inwigilowany. Tymczasem system Pegasus wykorzystywały też inne służby specjalne – w tym ABW i SKW, a nawet Policja.

CBA podaje, że wydało 63 decyzje o ujawnieniu prokuraturze dokumentów niejawnych (komisji śledczej ich odmówiono), a komisji śledczej przekazało wykaz spraw, „w przypadku których kontrola operacyjna pozwoliła na uzyskanie dowodów wykorzystanych na etapie postępowania przygotowawczego”.

CBA, które ma być zlikwidowane w ubiegłym roku, wszczęło 248 śledztw, lecz tylko 16 na bazie kontroli operacyjnej

Pozostałe osiem zawiadomień CBA trafiło do różnych prokuratur, ale dotyczy różnych innych nieprawidłowości – „odnosi się do określonych spraw, a także personalnie do konkretnych osób. Żaden z funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, objętych zakresem zawiadomień, nie pełni już służby, ani nie pracuje w CBA” – wskazuje raport.