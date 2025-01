Prokuratura Krajowa pilnie strzeże informacji o swoim śledztwie dotyczącym Pegasusa. Odmówiła odpowiedzi na nasze pytania, zasłaniając się „tajnością postępowania”. – Postępowanie nadal znajduje się na etapie gromadzenia i analizowania materiału dowodowego – odpowiada ogólnie Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

– Rzeczywiście, nie mamy tych wszystkich przypadków – potwierdza nam poseł Ryszard Zembaczyński, członek komisji, ale przekonuje, że „nie są im już potrzebne”, bo jest nowy świadek, który chce zeznawać, a to co powie może być „kamieniem milowym”. – To osoba z CBA. Był zaangażowany bezpośrednio w prace nad konkretnymi figurantami inwigilowanymi Pegasusem – dodaje Zembaczyński. W marcu komisja chce go przesłuchać, ale musi wcześniej zwolnić go z tajemnicy szefowa CBA. Szanse na to są niewielkie, dotychczas komisja otrzymywała same odmowy.

Świadkowie nie przychodzą, wnioski o zatrzymanie lub ukaranie grzęzną w sądach

W środę warszawski sąd miał zdecydować o zatrzymaniu i doprowadzeniu posła Zbigniewa Ziobry, który od września 2024 nie stawia się przed komisją. Jednak były minister sprawiedliwości złożył wniosek o wyłączenie referenta – sędzi Anny Ptaszek, która wcześniej wymierzyła mu 3 tys. kary za „nieusprawiedliwioną nieobecność” jako świadka. Uważa, że w sprawie zatrzymania i doprowadzenia może być nieobiektywna. – Wniosek Zbigniewa Ziobry zostanie rozpoznany w przyszłym tygodniu, zajmie się tym wylosowany sędzia – odpowiedziała „Rz” sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

W sądach tkwią inne wnioski komisji o ukaranie nieprzychodzących świadków m.in. Ernesta Bejdy czy Grzegorza Ocieczka, byłych szefów CBA.

Ostatnio 18 grudnia Sąd Apelacyjny w Warszawie, który miał wydać prawomocne orzeczenie w sprawie ukarania Piotra Pogonowskiego, byłego szefa ABW, uznał, że sędzia, który wydał postanowienie o jego ukaraniu grzywną, był nienależycie obsadzony (to sędzia Konrad Mielcarek, który wydał korzystne postanowienie dla komisji o ukaraniu Pogonowskiego). Sprawa znowu trafiła do sądu pierwszej instancji. Wylosowano nowego sędziego, Marcina Kosowskiego.