Komunikat gdańskiej prokuratury o zatrzymaniu i aresztowaniu Ihora H. pod zarzutem włamania do studni głębinowej w Sopocie przeszedł bez echa w ogólnopolskich mediach. „Prokuratura Rejonowa w Sopocie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Sopocie w sprawie sprowadzenia 15 lipca 2025 r. w Sopocie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach w postaci uszkodzenia lub unieruchomienia urządzenia użyteczności publicznej dostarczającego wodę, to jest o czyn z art. 165 par. 1 pkt 3 k.k.” – napisał prok. Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Sześć dni po tym zdarzeniu policjanci zatrzymali Ihora H., lat 36, obywatela Ukrainy. Postawiono mu zarzut włamania się do studni głębinowej „Nowe Sarnie Wzgórze – studnie głębinowe” położonej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i zniszczenia całej infrastruktury. Dotyczyło to elementów wchodzących w skład sieci wodociągowej w postaci aparatury energetycznej i sterującej przyłącza do sieci wodociągowej oraz studni głębinowych. Ihor H. usunął też zawór studni, co spowodowało zakłócenie działania części sieci wodociągowej w całym Sopocie. Dwa dni przed włamaniem Ukrainiec ukradł też polski dowód osobisty. W jakim celu? Ustala to policja.

To nie wszystko. Ihor H. pod koniec czerwca 2025 r. uszkodził także pięć skrzynek elektrycznych na ogródkach działkowych.

H. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Prokurator Duszyński mówi: – Wyjaśnił, że zniszczył kabel zasilania skrzyni elektrycznej punktu wodociągowego oraz przyznał się do zniszczenia trzech skrzynek elektrycznych.

Ihor H. tydzień wcześniej dokonał podobnego zniszczenia. Co ujawnił spacerowicz?

Jak udało nam się ustalić, podane przez niego powody wydają się nie do końca logiczne. – Podejrzany złożył wyjaśnienia, z których wynika, że powodem popełnienia zarzucanych mu czynów była chęć rozwiązania ujawnionego przez niego problemu społecznego, tj. spędzania przez ludzi zbyt dużo czasu przy urządzeniach elektronicznych, a przez to także ignorowania siebie nawzajem, a także osób bezdomnych – odpowiada na nasze pytania prok. Duszyński. 12 sierpnia Ihor H. ma zostać przebadany pod kątem stanu zdrowia psychicznego i jego poczytalności.