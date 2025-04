Podsumowując: nie nastąpiło znaczące ograniczenie wniosków i zgód o kontrolę operacyjną ze strony sądów i prokuratora – skala jest niemal identyczna (w 2023 r. uwzględnionych zostało 97,7 proc. wniosków, rok później 97,8 proc.).

Jakim narzędziem obecnie inwigilują służby? Ma być równie zaawansowane jak osławiony Pegasus

Zwykły podsłuch nie wymaga wykwintnych narzędzi, jednak do kontroli rozmów prowadzonych poprzez komunikatory internetowe nieodzowne jest specjalistyczne oprogramowanie. Czy po osławionym Pegasusie, na którego spadła lawina krytyki – bo miał być wykorzystywany także do szpiegowania polityków opozycji – służby zakupiły podobny system? Poseł Przemysław Wipler z Konfederacji sugeruje, że taki system może pobierać dane z „urządzeń końcowych”, pyta więc w interpelacji, czy „posiada możliwość tworzenia, manipulacji danymi i treściami zachowanymi na urządzeniach końcowych?”.

W poniedziałek po południu na interpelację Przemysława Wiplera odpowiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak: „Służby specjalne na mocy ustaw regulujących ich funkcjonowanie zobowiązane są do zapewnienia ochrony środków, form i metod realizacji swoich zadań (...) W związku z tym informacje na temat stosowanych przez służby narzędzi, w tym teleinformatycznych, objęte są klauzulą tajności i nie są przekazywane do publicznej wiadomości. Ograniczenia te obejmują dane dotyczące stosowanych narzędzi oraz konkretnych rozwiązań”.

Czy więc istotnie polskie służby dysponują dziś programem do zdalnej penetracji „urządzeń końcowych”? – Bardzo bym się zdziwił i zmartwił, gdyby służby go nie posiadały. To zaczyna być podstawowe narzędzie do zwalczania poważnych przestępstw – mówi „Rzeczpospolitej” Piotr Niemczyk.

Z kolei poseł Waldemar Andzel z PiS, wiceszef sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych ucina takie dywagacje: – To, na jakich systemach operacyjnych pracują służby, nie powinno w ogóle wychodzić na światło dzienne. Większość przestępców porozumiewa się dzisiaj, używając komunikatorów, i jeżeli chce się poważnie ścigać terrorystów, szpiegów i zorganizowaną przestępczość, to potrzebne są do tego zaawansowane systemy operacyjne – mówi „Rzeczpospolitej”. – Nie było nadużyć przy używaniu Pegasusa, a komisja śledcza okazała się nadmuchanym balonem.