Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że 8 lutego 2023 r. pełniący obowiązki Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Paweł Kuch skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które obejmuje potencjalne nieprawidłowości w procesie wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe".



We wtorek wiceszef MFiPR Jacek Żalek , w którego gestii leżała do niedawna bezpośredni nadzór nad pracę NCBR poinformował, ze decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej została wszczęta kontrola w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Jak ustaliła "Rzeczpospolita" - wiceminister Żalek właśnie stracił kontrolę nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności chodzi o decyzje personalne.



Wątpliwości budzi wybór podmiotów, do których trafiły granty w ramach rozstrzygnięcia konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe". Wielomilionowe dotacje trafiły m.in. do 27-latka, który zaledwie kilka dni wcześniej założył firmę. Podobne zastrzeżenia dotyczą co najmniej kilkunastu wybranych do dofinansowania wniosków.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w informacji wysłanej mediom podkreśla, że "zagwarantowało pełną współpracę przy wyjaśnianiu wszelkich zagadnień związanych ze sprawą", a ze względu na wstępny etap postępowania "ujawnienie jakichkolwiek informacji odnoszących się do postępowania może mieć negatywny wpływ na jego przebieg".