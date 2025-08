Kolejna część AI Aktu zaczęła obowiązywać. Polska wciąż pracuje nad ustawą wdrożeniową

Z kolei drugi z przytoczonych przepisów umożliwiał Komisji rezygnację z obowiązku ograniczenia przetwarzania danych gdy osoba, której one dotyczą, kwestionuje prawidłowość tego przetwarzania, oraz obowiązku informowania o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych). Warunkiem rezygnacji z niego byłoby... uznanie przez Komisję, że spełniania tych gwarancji uniemożliwiałoby wykonywanie jej ustawowych zadań.

Jak informuje rzecznik praw obywatelskich, Ministerstwo Cyfryzacji zawiadomiło go o wykreśleniu obu przepisów z projektu. RPO uznaje to za krok w stronę utrzymania europejskich standardów ochrony danych oraz gwarancję, że nadzór nad przestrzeganiem AI Aktu nie będzie się odbywał kosztem praw obywateli.

Niektóre przepisy projektu wciąż budzą wątpliwości RPO. Chodzi o prawo do skargi i tajemnicy adwokackiej.

Nie wszystkie uwagi rzecznika zostały jednak uwzględnione. Przykładowo, w przypadku procedury skargowej z art. 49 projektu ustawy o systemach AI, resort ograniczył się do wyjaśnienia celu przepisu. Wątpliwości RPO (jak i organizacji pozarządowych) budziło to, że podmiot składający skargę do Komisji ds. AI (w sprawie naruszenia jego praw przez system sztucznej inteligencji), nie otrzymuje statusu strony w zainicjowanym skargą postępowaniu. Może to ograniczać jego możliwości działania. MC wskazuje, że instytucja regulowana w tym przepisie nie ma być skargą w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, a raczej zawiadomieniem organu nadzoru o nieprawidłowościach. Przepis pozostał w projekcie.

Ministerstwo nie odniosło się też do zastrzeżeń RPO w kwestii art. 45 ust. 1 i 2 projektu. Stanowią one, że co prawda podmiot kontrolowany może oświadczyć, iż pewne dokumenty są objęte tajemnicą adwokacką (radcowską) ale kontroler i tak może „pobieżnie” zapoznać się z takim dokumentem w celu ustalenia jego autora, adresata, przedmiotu i daty sporządzenia. A w przypadku wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, decyzję o ujawnieniu treści dokumentu podejmowałby sąd. Rzecznik ma obawy, że taka konstrukcja pozwoli osobom nieuprawnionym zapoznawać się z materiałami objętymi tajemnicą zawodową pełnomocników.