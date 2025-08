We wpisie zamieszczonym 1 lipca 2020 r. w ówczesnym serwisie Twitter prezydent wyjaśniał: „Sprawa dotyczyła jedynie zakazu zbliżania się. Inne kary były dawno wykonane (nie było gwałtu). Dorosła już od lat pokrzywdzona z matką prosiły o uchylenie zakazu zbliżania się, bo w praktyce mieszkają ze skazanym w jednym domu. To sprawa rodzinna. Wniosek popierały sądy i PG”.

Głośne ułaskawienie Andrzeja Dudy. A jednak był gwałt

Przede wszystkim nieprawdziwe jest stwierdzenie: „Nie było gwałtu”. Sprawcy przypisano kwalifikowane zgwałcenie małoletniego poniżej lat 15, dodatkowo o charakterze kazirodczym. Sądy uznały winę sprawcy, bo „w okresie poczynając nie wcześniej niż w grudniu 2010 r. i nie później niż w lutym 2011 r. do 27 października 2011 r., w G., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, stosując przemoc w postaci przytrzymywania rękoma i uderzania otwartą dłonią w twarz, wielokrotnie doprowadzał (...) – małoletnią poniżej lat 15 K. W. do poddania się innej czynności seksualnej przez dotykanie dłonią jej nagich miejsc intymnych to jest okolic krocza”.

Pojęcie „zgwałcenie” to typowe określenie języka prawnego, oznaczające nie tylko klasyczny stosunek seksualny, ale także inne formy napaści seksualnej związanej z przemocą lub groźbą. W tym pojęciu mieści się klasyczne obcowanie płciowe oraz inne czynności seksualne prof. Mikołaj Małecki

Pojęcie „zgwałcenie” to typowe określenie języka prawnego, oznaczające nie tylko klasyczny stosunek seksualny, ale także inne formy napaści seksualnej związanej z przemocą lub groźbą. W tym pojęciu mieści się klasyczne obcowanie płciowe oraz inne czynności seksualne, polegające np. na wykonaniu masturbacji lub intymnym dotykaniu pokrzywdzonego wbrew jego woli. W omawianej sprawie mieliśmy do czynienia z dopuszczeniem się czynu wobec dziecka poniżej 15 lat oraz osoby spokrewnionej. Był to więc czyn podwójnie kwalifikowany. Sprawca dopuszczał się też ataku na wolność seksualną innej osoby wielokrotnie, w ramach czynu ciągłego, to znaczy ze z góry powziętym zamiarem, wieloma zachowaniami. Była to zbrodnia.

Umniejszanie przez Andrzeja Dudprezydent ułaskawił sprawcę kwalifikowanego, wielokrotnego zgwałcenia dzieckaę wagi czynu należy skonfrontować z rzeczywistym stanem rzeczy: prezydent ułaskawił sprawcę kwalifikowanego, wielokrotnego zgwałcenia dziecka o znamionach kazirodztwa, stanowiącego zbrodnię.