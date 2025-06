Artur Chodziński, były oficer służb, obecnie wykładowca, jeden z trzech fundatorów „Frontline Foundation” po zatrzymaniu Katarzyny S. i Krzysztofa W. wziął ich w obronę.

– W tej szczególnie bulwersującej sprawie, kiedy państwo zaprzęga swój aparat do ścigania funkcjonariuszy CBA, którzy stali na straży bezpieczeństwa tego państwa, podjęliśmy jako „Frontline Foundation” wspólnie decyzję, by zaoferować zatrzymanym funkcjonariuszom bezpłatną pomoc prawną, aż do momentu oczyszczenia ich z zarzutów – mówi Chodziński.

Jarosław W. i Katarzyna S. nie przyznali się do winy. S. odmówiła złożenia wyjaśnień, natomiast Jarosław W. skorzystał z prawa do złożenia wyjaśnień. Grozi im do trzech lat więzienia.