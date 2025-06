Zatrzymania ws. Pegasusa. Chodzi o byłych funkcjonariuszy CBA

TVN24 usłyszeć miała nieoficjalnie od źródła w służbach specjalnych, że „zespół prokuratorów powoli finalizuje swoją wielomiesięczną pracę”. „To pierwsze efekty” - dodano w rozmowie ze stacją.

Oprogramowanie Pegasus zakupiono ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości od izraelskiej firmy NSO. Oprogramowanie to, pozwalające na przejęcie pełnej kontroli nad zainfekowanym nim telefonem miało być wykorzystywane m.in. do inwigilowania Krzysztofa Brejzy, obecnie europosła KO, w czasie, gdy był on szefem sztabu wyborczego KO. Za pomocą Pegasusa inwigilowana miała być też prokurator Ewa Wrzosek, lider AGROUnii, a obecnie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, Roman Giertych (adwokat, dziś poseł KO) czy były wiceminister obrony, były dowódca wojsk lądowych, gen. Waldemar Skrzypczak.