– Ma już wymagany wiek, więc to zrozumiałe – oceniają osoby, które go znają. Tyle tylko, że wiek uprawniający go do emerytury miał już rok temu, gdy wchodził do zespołu. Kassyk ma bowiem obecnie 68 lat.

Co więc dzieje się w kluczowym dla prokuratury Dariusza Korneluka zespole, że po roku pracy – zgromadzeniu ponad 100 tomów akt – połowa składu odchodzi tuż przed finałem ciężkiej pracy, jaką dotąd wykonano?

Prok. Nowak zapytany o odejścia odpowiada nam: – Nie mam wiedzy o zamierzeniach prokuratorów. Nie informujemy o zamierzeniach.

Finałem pracy mają być zarzuty. Nie każdy zgadza się z szykowanymi zarzutami

Zespół nr 3 przymierza się bowiem do postawienia zarzutów w związku z „nielegalną” inwigilacją Pegasusem. Zapowiedział to minister Adam Bodnar kilka dni temu w mediach (w TVN 24 – w „Rozmowie Piaseckiego”). Kto miałby usłyszeć zarzuty?

Według naszych informacji albo wysokiej rangi politycy, albo wysocy funkcjonariusze służb. W grę wchodzi kierownictwo prokuratury z czasów rządu PiS i zarzuty za „wyłudzenie poświadczenia nieprawdy”, czyli za wnioskowanie o podsłuchy wobec konkretnych osób do sądu. Albo – w wątku związanym z zakupem i użytkowaniem systemu Pegasus – zarzuty mogą usłyszeć szefowie służb specjalnych czy ministrowie, którzy je nadzorowali (to zgadzałoby się z zapowiedzią Bodnara, który powiedział, że śledztwo idzie „w dwóch kierunkach” - indywidualnym dotyczącym podejmowania decyzji oraz oceny tego, czy Pegasus mógł być w ogóle stosowany).

Tyle tylko, że według naszej wiedzy nie wszyscy w Zespole Śledczym nr 3 uważają, że jest materiał dowodowy na zarzuty. Stąd wykruszanie się składu.