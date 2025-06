„Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Limanowej zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni wobec Tadeusza Dudy, podejrzanego o podwójne zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa trzeciej osoby. Za podejrzanym wydano list gończy” - czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu.

Policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa

Policja nie ujawnia szczegółów działań operacyjnych. „Czynności te są prowadzone w sposób profesjonalny, z zachowaniem tajemnicy, aby nie doszło do ich udaremnienia przez osoby niepowołane” - informuje policja. Funkcjonariusze apelują do okolicznych mieszkańców, by nie zbliżali się do lasów, nie podejmowali poszukiwań na własną rękę i w miarę możliwości nie opuszczali domów do czasu ujęcia zabójcy.

Wszyscy, którzy posiadają informacje pomocne w ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego 57-latka proszeni są o kontakt z policją lub telefon pod numer alarmowy 112.

Ostatnie zakrojone na tak szeroką skalę poszukiwania miały miejsce w 2021 roku, gdy we wsi Borowce Jacek Jaworek zastrzelił całą rodzinę, z którą zamieszkał po wyjściu z więzienia. W tym przypadku poszukiwania okazały się nieskuteczne - ciało Jacka Jaworka znaleziono trzy lata później. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.