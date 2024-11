Strzelanina w Warszawie. Podczas interwencji funkcjonariusz śmiertelnie ranił kolegę

Jak poinformowała w komunikacie warszawska policja, około godziny 14 funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję w związku z informacją o awanturującym się mężczyźnie uzbrojonym w maczetę.

Podczas czynności zmierzających do jego zatrzymania, jeden z policjantów użył broni, raniąc kolegę.

Interwencja policji na Pradze Północ

„Na miejsce zdarzenia przybyły trzy zespoły ratownictwa medycznego” - poinformowano we wpisie. Policjant trafił do szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie.

- Jedyne co mogę powiedzieć, to że na ul. Inżynierskiej miała miejsce interwencja policyjna, w trakcie której umundurowany policjant użył broni. Na chwilę obecną to wszystko, co mogę przekazać - powiedział w rozmowie z serwisem Eska.pl kom. Rafał Rutkowski z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.