Aktualizacja: 13.08.2025 11:41 Publikacja: 13.08.2025 10:08
Polska policja rozpocznie w czwartek 14 sierpnia akcję „Prędkość”
Foto: Adobe Stock
W czwartek przed długim sierpniowym weekendem na polskie drogi wyjadą patrole policji. W ramach policyjnej akcji „Prędkość” pilnować będą ruchliwych tras oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych.
Czytaj więcej
Ruch na lądzie nie oznacza ruchu „lądowego”. A ruch auta w powietrzu nie wyklucza uznania, że dos...
Zwiększona liczba patroli pojawi się na polskich drogach nie tylko w czwartek, ale też przez cały długi weekend – o czym Polską Agencję Prasową poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jak przekazał, celem działań jest ograniczenie liczby wypadków powodowanych nadmierną prędkością – obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego zachowania wobec pieszych, nadmierna prędkość jest bowiem jedną z najczęstszych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.
– Nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków ruchu pozostają nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. W ubiegłym roku z tego powodu doszło do 4269 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób, to 39,2 proc. ogółu ofiar, a 5148 osób zostało rannych – powiedział nadkom. Opas.
Akcja ma charakter międzynarodowy: koordynuje ją Europejska Organizacja Ruchu Drogowego ROADPOL. W jej trakcie funkcjonariusze będą patrolować drogi zarówno w oznakowanych, jak i w nieoznakowanych radiowozach, wyposażeni w wideorejestratory, laserowe mierniki prędkości i drony.
Czytaj więcej
We wtorek Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim uwzględnił wniosek prokuratora i utrzymał stosow...
Do działań na polskich drogach od czwartku zaangażowane zostanę policyjne grupy Speed – ich zadaniem jest szybka reakcja na niebezpieczne i agresywne zachowania kierowców. Policja zajmie się, jak sama wskazuje, eliminowaniem z ruchu drogowego kierowców stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego: przekraczających prędkość, nieustępujących pierwszeństwa, wyprzedzających w miejscach niedozwolonych, a także kierujących pod wpływem alkoholu i narkotyków.
Tylko w tym roku, do niedzieli 10 sierpnia, na drogach w całej Polsce doszło w sumie do 12 343 wypadków. Zginęło w nich 921 osób, a 14 532 zostały ranne. W sumie w tym okresie policja zatrzymała 16 307 kierujących, którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami na okres trzech miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. W ubiegłym roku, w takim samym okresie zatrzymań uprawnień było o 862 więcej. Z kolei co roku na polskich drogach dochodzi do prawie 2,5 mln wykroczeń związanych z przekraczaniem prędkości – w liczbie tej zawierają się tylko wykroczenia wykryte przez policję.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, PAP
Prawie 47 proc. kandydatów zdało tegoroczny egzamin na tzw. urzędnika mianowanego – dowiedziała się „Rzeczpospol...
W Polsce mamy ponad 10 tysięcy jezior oraz tysiące kilometrów rzek, z czego znaczna część otoczona jest działkam...
Powód nie będzie musiał spłacać rat od momentu doręczenia bankowi pozwu. Paradoksalnie może to osłabić pozycję k...
Jeśli Ryanair nie spełni oczekiwań protestujących, ich strajk może potrwać nawet do końca 2025 roku. Czy oznacza...
Opłaty za obowiązkowe badania techniczne samochodów pójdą w górę od września. Wiceminister infrastruktury Stanis...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas