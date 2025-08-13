– Nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków ruchu pozostają nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. W ubiegłym roku z tego powodu doszło do 4269 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób, to 39,2 proc. ogółu ofiar, a 5148 osób zostało rannych – powiedział nadkom. Opas.

Akcja ma charakter międzynarodowy: koordynuje ją Europejska Organizacja Ruchu Drogowego ROADPOL. W jej trakcie funkcjonariusze będą patrolować drogi zarówno w oznakowanych, jak i w nieoznakowanych radiowozach, wyposażeni w wideorejestratory, laserowe mierniki prędkości i drony.

Policyjne kontrole w długi weekend sierpniowy

Do działań na polskich drogach od czwartku zaangażowane zostanę policyjne grupy Speed – ich zadaniem jest szybka reakcja na niebezpieczne i agresywne zachowania kierowców. Policja zajmie się, jak sama wskazuje, eliminowaniem z ruchu drogowego kierowców stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego: przekraczających prędkość, nieustępujących pierwszeństwa, wyprzedzających w miejscach niedozwolonych, a także kierujących pod wpływem alkoholu i narkotyków.

16 307 kierowców straciło uprawnienia do kierowania pojazdami na 3 miesiące w 2025 roku

Tylko w tym roku, do niedzieli 10 sierpnia, na drogach w całej Polsce doszło w sumie do 12 343 wypadków. Zginęło w nich 921 osób, a 14 532 zostały ranne. W sumie w tym okresie policja zatrzymała 16 307 kierujących, którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami na okres trzech miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. W ubiegłym roku, w takim samym okresie zatrzymań uprawnień było o 862 więcej. Z kolei co roku na polskich drogach dochodzi do prawie 2,5 mln wykroczeń związanych z przekraczaniem prędkości – w liczbie tej zawierają się tylko wykroczenia wykryte przez policję.