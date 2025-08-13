Rzeczpospolita
Prawo
Akcja „Prędkość”, czyli wzmożone kontrole na polskich drogach w długi weekend

Polska policja rozpocznie w czwartek akcję „Prędkość”. Funkcjonariusze, także w nieoznakowanych pojazdach i wyposażeni w drony, wyjadą na najbardziej ruchliwe drogi w kraju.

Publikacja: 13.08.2025 10:08

Polska policja rozpocznie w czwartek 14 sierpnia akcję „Prędkość”

Polska policja rozpocznie w czwartek 14 sierpnia akcję „Prędkość”

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki jest cel akcji „Prędkość” organizowanej przez polską policję?
  • Jak istotnym zagadnieniem w kontekście wypadków drogowych w Polsce jest nadmierna prędkość?
  • Jakich środków i metod używa policja podczas akcji „Prędkość”?
  • Jakie statystyki dotyczące wypadków i zatrzymań kierowców zostały odnotowane w Polsce w bieżącym roku?

W czwartek przed długim sierpniowym weekendem na polskie drogi wyjadą patrole policji. W ramach policyjnej akcji „Prędkość” pilnować będą ruchliwych tras oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Mikołaj Małecki: Jaka kara za latające auto
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Jaka kara za latające auto

Akcja „Prędkość”, czyli więcej policyjnych kontroli na polskich drogach

Zwiększona liczba patroli pojawi się na polskich drogach nie tylko w czwartek, ale też przez cały długi weekend – o czym Polską Agencję Prasową poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jak przekazał, celem działań jest ograniczenie liczby wypadków powodowanych nadmierną prędkością – obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego zachowania wobec pieszych, nadmierna prędkość jest bowiem jedną z najczęstszych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.

12 343 wypadków

miało dotychczas miejsce w Polsce w 2025 roku

– Nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków ruchu pozostają nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. W ubiegłym roku z tego powodu doszło do 4269 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób, to 39,2 proc. ogółu ofiar, a 5148 osób zostało rannych – powiedział nadkom. Opas.

Akcja ma charakter międzynarodowy: koordynuje ją Europejska Organizacja Ruchu Drogowego ROADPOL. W jej trakcie funkcjonariusze będą patrolować drogi zarówno w oznakowanych, jak i w nieoznakowanych radiowozach, wyposażeni w wideorejestratory, laserowe mierniki prędkości i drony.

Sędzia Mariusz Wieczorek na posiedzeniu aresztowym Sebastiana M. w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Try
Prawo karne
Wypadek na A1. Sąd zdecydował w sprawie Sebastiana M.

Policyjne kontrole w długi weekend sierpniowy

Do działań na polskich drogach od czwartku zaangażowane zostanę policyjne grupy Speed – ich zadaniem jest szybka reakcja na niebezpieczne i agresywne zachowania kierowców. Policja zajmie się, jak sama wskazuje, eliminowaniem z ruchu drogowego kierowców stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego: przekraczających prędkość, nieustępujących pierwszeństwa, wyprzedzających w miejscach niedozwolonych, a także kierujących pod wpływem alkoholu i narkotyków. 

16 307 kierowców

straciło uprawnienia do kierowania pojazdami na 3 miesiące w 2025 roku

Tylko w tym roku, do niedzieli 10 sierpnia, na drogach w całej Polsce doszło w sumie do 12 343 wypadków. Zginęło w nich 921 osób, a 14 532 zostały ranne. W sumie w tym okresie policja zatrzymała 16 307 kierujących, którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami na okres trzech miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. W ubiegłym roku, w takim samym okresie zatrzymań uprawnień było o 862 więcej. Z kolei co roku na polskich drogach dochodzi do prawie 2,5 mln wykroczeń związanych z przekraczaniem prędkości – w liczbie tej zawierają się tylko wykroczenia wykryte przez policję.

Źródło: rp.pl, PAP

Służby Mundurowe Policja Prawo Drogowe Prawo Karne Postępowanie Karne

