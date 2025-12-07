Podpisanie 13 maja 2025 r. przez polskiego przedstawiciela Konwencji o ochronie zawodu prawnika stanowić winno przyczynek do dyskusji odnośnie do ochrony zawodów prawniczych w Polsce. W samej Konwencji w art. 1 wskazano, że jej celem jest zagwarantowanie prawa do wykonywania zawodu prawnika w sposób niezależny i bez dyskryminacji, niedopuszczalnego utrudniania lub ingerencji, a także bez narażania się na ataki, groźby, nękanie lub zastraszanie. Co istotne, art. 5 ust. 1 Konwencji wskazuje, że jej strony zapewniają, aby decyzje dotyczące między innymi utrzymania prawa do wykonywania zawodu prawniczego były podejmowane przez samorząd zawodowy lub inny niezależny organ oraz podlegały kontroli przez niezawisły i bezstronny sąd lub trybunał ustanowiony przez ustawę.

Procedura karna. Stosowanie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia oskarżonego w wykonywaniu zawodu

W tym zakresie adwokatura podejmowała działania zmierzające do zmian legislacyjnych dotyczących stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia oskarżonego w wykonywaniu zawodu. Na etapie postępowania przygotowawczego stosowany może być na zasadzie art. 250 § 4 k.p.k. w zw. z art. 276 k.p.k. przez prokuratora, który, co istotne, może być stroną postępowania, w którym występuje w roli obrońcy zawieszany w prawie wykonywania zawodu adwokat.

Działania te nie spotkały się ze zrozumieniem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i procedowany aktualnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1600) nie zawiera regulacji w tym zakresie. Niemniej jednak, dostrzec należy, że po pierwsze – nie jest nowy, a po drugie – ma istotne znaczenie w perspektywie aktualnej konstrukcji wymiaru sprawiedliwości.

Problematyka ta podnoszona była już w poprzedniej dekadzie, gdy Helsińska Fundacja Praw Człowieka wnosiła o podjęcie działań zmierzających do zbadania zgodności z konstytucją normy art. 276 k.p.k., właśnie w kontekście możliwości zastosowania tego przepisu przez prokuratora w stosunku do adwokata. Inicjatywa ta nie została podjęta bez faktycznych podstaw, gdyż w 2009 r. do zastosowania takiego środka zapobiegawczego doszło w wyniku działań Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w stosunku do obrońców Lwa R., przy czym postanowienie w tym przedmiocie zostało uchylone przez sąd w wyniku zażalenia wyżej wymienionych, a postępowanie przygotowawcze w dalszym okresie umorzone. Przykład ten wskazuje, że opisywane zagrożenie nie ma jedynie akademickiego charakteru, a w praktyce pojawić się może pokusa do zastosowania takiego środka w celu chociażby wywołania efektu mrożącego.