Demokracja nie może istnieć bez społeczeństwa obywatelskiego. A społeczeństwo obywatelskie potrzebuje prawników - są nie tylko jego ważnym ogniwem, lecz także niezastąpionymi sojusznikami w obronie praw i wolności. Ich zdolność do wykonywania zawodu bez nacisków zewnętrznych jest warunkiem rzeczywistego dostępu do sprawiedliwości.

Niezależność prawników, w tym adwokatów i radców prawnych, to jeden z filarów praworządności i ochrony praw obywatelskich. To istota zawodu prawnika, wpisana w jego definicję. Niezależność sędziów i jej rola w demokratycznym społeczeństwie jest nam bliższa, bo na własnej skórze przekonaliśmy się jakiej erozji ulega cały system, gdy sędziowie stają się zależni od władzy politycznej. Jednocześnie często zapominamy o kluczowej dla demokracji niezależności pełnomocników procesowych, którzy nierzadko przecież działają w opozycji do państwa. Co więcej, tak długo jak sami nie potrzebujemy prawnika nie rozumiemy jak ważna jest ta niezależność – niezależność od władzy politycznej, niezależność ekonomiczna i niezależność w rozumieniu braku konfliktu interesów.

To prawnicy stoją po stronie obywatela wszędzie tam, gdzie dochodzi do konfliktu z silniejszym przeciwnikiem.

Zawód adwokata i radcy prawnego to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że ma szczególne znaczenie dla społeczeństwa, wymaga wysokich standardów etycznych, odpowiedzialności oraz zaufania ze strony obywateli, co znajduje potwierdzenie w art. 17 Konstytucji RP. Działalność obydwu korporacji (warto wspomnieć, że jedynie w Polsce istnieją dwa zawody prawnicze o podobnych uprawnieniach) regulują odrębne ustawy, które przyznają im nie tylko szerokie uprawnienia, ale również nakładają na nich obowiązki, m.in. zachowania tajemnicy zawodowej i przestrzegania zasad etyki, również w życiu prywatnym. Niezależność zawodu gwarantowana jest przez silne samorządy zawodowe, które mają prawo do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, wpisywania na listy zawodowe oraz kształtowania zasad etycznych. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad ich uchwałami, ograniczony jednak do badania legalności. Ta równowaga między nadzorem, a autonomią jest kluczowa dla zachowania niezależności i apolityczności obydwu zawodów.

Prawnicy i samorządy prawnicze odgrywają istotną rolę w kształtowaniu prawa opiniując projekty ustaw, sygnalizując potrzebę zmian legislacyjnych, a także publicznie komentując działania władzy publicznej. Niech za przykład posłużą liczne uchwały adwokatury i radców prawnych krytykujące zmiany w sądownictwie i ograniczenia praw obywatelskich. Działania te wpisują się w szeroko rozumianą rolę adwokatów i radców prawnych jako obrońców praworządności i strażników wartości konstytucyjnych. Ich głos w debacie publicznej niejednokrotnie pełni funkcję sygnalizatora ostrzegającego przed naruszeniem fundamentów demokracji. Warto podkreślić, że obecność niezależnych prawników w przestrzeni publicznej nie jest politycznym zaangażowaniem, lecz obowiązkiem wynikającym z troski o państwo prawa. Ich działalność opiniotwórcza i edukacyjna przyczynia się do budowania świadomości obywatelskiej i wzmacniania kultury prawnej.