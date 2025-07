Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że wniosek rzecznika ad hoc został złożony 4 lipca do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Co Przemysław Radzik zarzucał rzecznikowi ad hoc Grzegorzowi Kasickiemu

Zarzut wobec sędziego Przemysława Radzika dotyczy wpisu opublikowanego przez niego 23 grudnia 2024 r. na portalu społecznościowym X. Zastępca Piotra Schaba skomentował w nim decyzję rzecznika dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości sędziego Grzegorza Kasickiego z 3 grudnia 2024 r. Zarzucił mu bezprawne umorzenie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Waldemara Żurka w sprawie rzekomego fałszowania orzeczeń.

„Bodnarowski specrzecznik skręcił sprawę sędziowskiego celebryty. Umorzył 68 przedstawionych przez nas zarzutów dot. ewidentnego poświadczenia nieprawdy w orzeczeniach sądowych” - napisał rzecznik Radzik.

Przypomnijmy, o co chodziło. Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, obecnie pełniący funkcję zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjnych, często krytycznie wypowiadał się o zmianach wprowadzanych przez rząd PiS w wymiarze sprawiedliwości. Rzecznicy dyscyplinarni powołani przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wszczęli wobec Żurka 23 postępowania dyscyplinarne. W maju 2022 roku główny rzecznik dyscypliny Piotr Schab zarzucił Żurkowi, że będąc członkiem Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2012-2018, w co najmniej 64 sprawach „dopuścił się fałszu sygnowanych przez siebie orzeczeń". Według Schaba, miało to polegać na podawaniu nieprawdziwej daty wydania tych orzeczeń, gdyż w czasie, kiedy miały zostać wydane przez skład z udziałem sędziego Żurka, on sam uczestniczyć miał w posiedzeniach KRS w Warszawie i w innych miastach.

- Sędzia nie mógł zatem pobierać diety za udział w posiedzeniu KRS, będąc w Warszawie, a jednocześnie wyrokować w Krakowie - stwierdził Piotr Schab.