"Skręcił sprawę". Rzecznik dyscyplinarny Bodnara zajmie się zniewagą Radzika

Co z dyscyplinarkami sędziów Bartoszka i Jurkiewicza

Oprócz Andrzeja Krasnodębskiego, minister Bodnar powołał sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Grzegorza Kasickiego jako rzecznika dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia spraw dotyczących Daniela Jurkiewicza i Mateusza Bartoszka – sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Obaj mają dyscyplinarki wytoczone przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, które w styczniu 2025 r. przejął główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab. Obaj są też neosędziami, którzy zrobili zawrotne kariery za rządów PiS. W sędziów rejonowych awansowali w krótkim czasie na prezesów w wyższej instancji. Jak pisały media, Daniel Jurkiewicz znany jest z tego, że nie ogłosił kilkunastu wyroków w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. Zgodnie z prawem wydane wyroki nie obowiązują.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Rzecznik ad hoc ministra Bodnara umorzył największą dyscyplinarkę sędziego Żurka Powołany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara rzecznik dyscyplinarny ad hoc, sędzia Grzegorz Kasicki ze Szczecina, umorzył zarzuty dyscyplinarne wobec sędziego Waldemara Żurka w sprawie rzekomego fałszowania orzeczeń - informuje portal oko.press.

Działania rzecznika Schaba pod lupą rzecznika Brazewicza

Kolejny rzecznik ad hoc to sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Włodzimierz Brazewicz. Ma poprowadzić sprawy sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, wobec których główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab podjął czynności wyjaśniające, w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Wszyscy ci sędziowie byli członkami składu orzekającego w sprawie o sygn. akt II AKa 152/24 dotyczącej seryjnego zabójcy z Kołobrzegu. 24 stycznia 2025 r. skład ten uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z 15 czerwca 2023 r. skazujący Mariusza G. (sygn. akt II K 43/21) z powodu nienależytej obsady sądu tj. neosędzi w składzie. Sąd Apelacyjny przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Po wydaniu tego orzeczenia Piotr Schab wszczął czynności wyjaśniające wobec członków składu orzekającego SA w Szczecinie.

„Sędzia Piotr Schab – Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, wielokrotnie w przestrzeni publicznej wyrażał swoje poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym, co w oczywisty sposób nasuwa wątpliwości co do jego niezależności. Taki sędzia nie może być sędzią bezstronnym. Dlatego celem zachowania rzetelności i wymaganej bezstronności po stronie organu prowadzącego czynności wyjaśniające, zasadnym było powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości” - czytamy w komunikacie MS.