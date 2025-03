Zmiana zakłada też doprecyzowanie, że osoba skreślona z listy aplikantów ze względu na wpisanie na listę radców prawnych może dalej pełnić zastępstwo procesowe jak aplikant, do chwili złożenia ślubowania. Dziś bowiem status tej osoby budzi wątpliwości, gdyż nie jest już ona aplikantem, a nie nabyła jeszcze uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, co następuje z chwilą złożenia ślubowania.

Zdalne posiedzenia organów samorządu – krok w dobrym kierunku, ale nie powinno się jej nadużywać

Projekt wprowadza też możliwość podejmowania przez organy kolegialne samorządu uchwał w trybie obiegowym, a także odbywanie przez nie spotkań w formule zdalnej i hybrydowej.

– W mojej ocenie ważne jest, żeby formuła w pełni zdalna nie była nadużywana np. co do zgromadzeń OIRP. A co do krajowego zjazdu powinna być stosowana jedynie w razie konieczności. Kwestie ograniczeń nie są ujęte w propozycjach, więc można jedynie liczyć na rozsądek danego organu co do zwołania w odpowiedniej formule – mówi radca prawny Andrzej Głogowski.

Dodaje przy tym, że pozytywną zmianą jest również wpisanie do ustawy sposobu podpisywania uchwał KRRP, prezydium KRRP oraz rad OIRP i prezydium OIRP przez odpowiednio prezesa KRRP albo dziekana OIRP lub też upoważnionych przez nich członków danej rady (lub danego prezydium).