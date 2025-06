Jedną z najpoważniejszych bolączek pełnomocników są wynagrodzenia za sprawy z urzędu. Mimo że niedawno stawki te w kolejnych 15 kategoriach spraw zostały podniesione. Tymczasem oba samorządy oczekują dalszych podwyżek, a najlepiej systemowych zmian w określaniu wysokości stawek. Pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw „urzędówek” adwokat Jacek Różycki odwiedził w weekend posiedzenie KRRP.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” podczas tego spotkania ustalono powołanie zespołu roboczego ds. opracowania wspomnianych zmian. Będzie to nieformalna grupa, złożona z przedstawicieli radców, adwokatów, MS oraz być może osoby z wiedzą akademicką w tym temacie. Zespół nie będzie umocowany w strukturach MS.

Plan kompleksowych zmian w określaniu stawek za sprawy z urzędu, ale bez nieodpłatnej pomocy prawnej

Jacek Różycki dodaje, że nie chodzi tylko o stawki, ale o projekt, który będzie kompleksowo regulował cały nowy system świadczenia pomocy prawnej z urzędu.

– Ideą ministra jest, by uchwalić go w przyszłym roku. A to oznacza, że w tym roku trzeba opracować choćby jego założenia. Projekt ten określałby nowy model wynagradzania za pomoc prawną z urzędu. Raczej nie przewidujemy łączenia go z nieodpłatną pomocą prawną, w której sprawie projekt właśnie jest procedowany – mówi pełnomocnik ministra sprawiedliwości.